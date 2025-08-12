Tim Patroli Maung Presisi Siap Layani Masyarakat Banten di Wilayah Rawan Kejahatan

Kapolri melantik anggota tim Patroli Maung Presisi Polda Banten.(Dok.Humas Polri )

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Patroli Maung Presisi Polda Banten. Tim tersebut dibentuk untuk memberikan pelayanan dan respons cepat terhadap masyarakat khususnya di wilayah yang rawan kejahatan.

"Ada kurang lebih sejumlah 87 personel yang masing-masingnya dibagi menjadi 11, sehingga kurang lebih ada delapan tim akan kita turunkan. Untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas ataupun rawan kejahatan," kata Sigit di Polda Banten, Selasa (12/8).

Sigit menegaskan, tim Patroli Maung Presisi Polda Banten telah dibekali dengan kemampuan dan diberikan pelatihan, khususnya untuk memberangus tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, Sigit berharap, dengan terbentuknya tim tersebut, Polda Banten dan Polres jajaran dapat memberikan respons cepat terhadap laporan dari masyarakat.

"Dan juga bisa turun di tempat-tempat yang masyarakat membutuhkan kehadiran Polri. Khususnya di wilayah-wilayah yang sering terjadi kerawanan kejahatan kriminalitas," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga meresmikan aula, massjid dan fasilitas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Diharapkan, hal tersebut bisa lebih meningkatkan seluruh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terkait pembangunan masjid, Sigit menyebut bahwa harus dijadikan momentum untuk meningkatkan keimanan serta menguatkan sinergisitas antara Kepolisian dengan para ulama dan masyarakat.

"Tentunya akan lebih bisa intensif karena kita harapkan mesjid yang baru betul-betul bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan polisi saja tapi juga kegiatan-kegiatan bersama dengan ulama dan masyarakat," ujar Sigit.

"Tentunya kita harapkan ini menjadi tempat yang betul-betul bisa bermanfaat baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan lain yang memang bisa dilaksanakan dalam membantu memberikan siraman rohani di satu sisi juga tentunya hal-hal yang terkait dengan masalah pemeliharaan kamtibmas," pungkas Sigit. (Ant/E-2)