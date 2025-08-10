Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bupati Komitmen Bersihkan Parigi Moutong dari Praktik Tambang Emas Ilegal

M. Taufan SP Bustan
10/8/2025 16:58
Bupati Komitmen Bersihkan Parigi Moutong dari Praktik Tambang Emas Ilegal
Tambang emas ilegal.(MI/M Taufan SP Bustan)

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan menolak segala bentuk praktik permintaan jatah di sektor pertambangan, terutama saat pemerintah daerah gencar menutup seluruh tambang emas ilegal di wilayahnya.

Ia mengatakan, penutupan tambang ilegal bertujuan memulihkan lingkungan yang rusak sekaligus mencegah kerugian daerah. 

Erwin mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kebijakan ini untuk mencari keuntungan pribadi.

Baca juga : Gakkum Kehutanan Gagalkan Operasi Tambang Emas Ilegal dan Sita Dua Alat Berat

“Jika ada oknum yang mencoba meminta jatah dari aktivitas tambang, segera laporkan,” tegasnya, Minggu (10/8).

Pemkab Parigi Moutong akan mengirimkan surat resmi kepada kepala desa, camat, dan pihak terkait lainnya. 

Surat edaran itu melarang mereka mengeluarkan izin atau dokumen apapun yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, khususnya tambang ilegal.

Baca juga : Aparat Hukum Diminta Tegas Berantas Tambang Emas  Ilegal

Langkah tersebut bertujuan memastikan penutupan tambang ilegal berjalan efektif di lapangan tanpa celah penyalahgunaan kewenangan.

Erwin juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas tambang ilegal dan mencegah segala bentuk pelanggaran hukum.

“Kita ingin Parigi Moutong bersih dari praktik ilegal, baik di sektor tambang maupun di luar tambang,” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkab menargetkan pengelolaan sumber daya alam di Parigi Moutong berlangsung secara legal, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. (TB/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved