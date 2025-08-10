Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kasus Pengeroyokan Maut di Kawasan PT IMIP, Polisi Tangkap 4 Tersangka

M Taufan SP Bustan
10/8/2025 16:02
Kasus Pengeroyokan Maut di Kawasan PT IMIP, Polisi Tangkap 4 Tersangka
Gelar Perkara Kasus pengeroyokan di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)(MI/Taufan P. Bustan)

KEPOLISIAN Resor (Polres) Morowali menetapkan dan menahan empat tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda berinisial MR,19, di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kecamatan Bahodopi.

Kasat Reskrim Polres Morowali, Ajun Komisaris Erick Wijaya Siagian, mengatakan peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis (7/8) malam. Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan itu masing-masing berinisial G, J, S, dan R.

“Barang bukti yang kami amankan meliputi satu unit mobil Wuling hitam, satu selang sepanjang 1,93 meter, dan satu celana boxer hitam milik korban.  Hingga kini kami telah memeriksa 18 saksi,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang diterima Media Indonesia di Palu, Minggu (9/8).

Baca juga : Polres Morowali Tangkap Pelaku Penyerangan PT IMIP

Menurut Erick, hasil penyelidikan sementara menunjukkan motif pengeroyokan diduga terkait tuduhan terhadap korban yang dianggap terlibat pencurian di area perusahaan. Keempat pelaku dijerat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dengan ancaman pidana minimal tujuh tahun dan maksimal dua belas tahun penjara,” tandasnya. 

Polres Morowali mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.  Polisi meminta proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
  • Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain saat rapat bersama Forkopimda Morowali, Forkopincam Bahodopi, manajemen PT IMIP dan organisasi massa di Morowali.

    Polres Morowali Tangkap Pelaku Penyerangan PT IMIP

    09/8/2025 18:46

    Kepolisian Resor (Polres) Morowali, Sulawesi Tengah akan menindak tegas pelaku pengrusakan dan penjarahan aset PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terjadi, Jumat (8/8) malam.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved