Aryaduta Bali Gelar Family Fun Run Perdana, 250 Peserta Nikmati Momen Kebersamaan di Tepi Pantai

ARYADUTA Bali sukses menyelenggarakan Family Fun Run perdananya, menggaet 250 peserta dari 3 kategori.(Dok. Istimewa)

ARYADUTA Bali sukses menyelenggarakan Family Fun Run perdananya, menggaet 250 peserta dari 3 kategori, yaitu individu, pasangan, dan keluarga untuk berlari menyusuri pesisir indah Pantai Jerman dalam sebuah pagi yang penuh semangat, merayakan gaya hidup sehat, komunitas, dan kehangatan kebersamaan keluarga.

Acara ini merupakan bagian dari kampanye nasional Tjakap Djiwa oleh ARYADUTA Hotel Group yang mendorong gaya hidup aktif dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk perayaan yang menggembirakan untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli.

Rute sepanjang 3 kilometer dirancang inklusif dan menyenangkan untuk segala usia, dilengkapi dengan permainan scavenger hunt, titik foto, serta kejutan-kejutan yang menjadikan kegiatan lari pagi sebagai petualangan keluarga yang tak terlupakan.

“Tujuan kami adalah menciptakan pengalaman yang bisa dinikmati semua kalangan, termasuk anak-anak dan hewan peliharaan, dalam suasana yang aman dan menyenangkan.” ujar Gladys Monica, Marketing Communications Manager ARYADUTA Bali.

Setelah berlari, para peserta disambut dengan bazar meriah, rangkaian permainan keluarga interaktif, dan salah satu acara yang jadi perhatian pengunjung adalah Pawshion Show, di mana hewan peliharaan tampil mengenakan kostum menggemaskan.

Permainan-permainan keluarga yang dihadirkan juga dirancang untuk mendorong kekompakkan antara orang tua dan anak, dengan hadiah menarik berupa voucher menginap di hotel-hotel ARYADUTA bagi para pemenang yang beruntung, menambah keseruan dan kenangan indah sepanjang hari.

Kesuksesan acara ini juga tidak lepas dari dukungan 15 sponsor dan mitra seperti Indorunners Bali, Joy Tails dan Joy Puppies Bali, serta eksklusif media partner What’s New Bali dan The Rockin Life Bali. Berbagai sponsor turut mendukung terlaksananya acara ini, termasuk Positiverun, Fitness Plus Gatsu Barat, Siloam Hospitals, Labore, Mujigae, SuperO2, Bonavie, Tavi, Fitbar, V-soy, Fatigon dan Hydrococo. Serta partisipasi antusias dari 10 pelaku UMKM lokal yang turut meramaikan area acara dengan produk kuliner khas mereka.

Kolaborasi ini sekaligus menegaskan komitmen ARYADUTA untuk mendukung pelaku usaha lokal dan inisiatif yang berbasis komunitas.“Acara ini menunjukkan kekuatan dari energi positif yang tercipta saat masyarakat berkumpul untuk berbagi semangat yang sama,” ujar RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali.

“Kami sangat bersyukur atas dukungan luar biasa yang kami terima, dan tidak sabar menyambut Family Fun Run ARYADUTA berikutnya.”

Ikuti terus informasi acara dan program komunitas lainnya dari ARYADUTA Bali melalui Instagram @aryaduta.bali atau kunjungi www.aryaduta.com/bali.