Jelang Nataru, Harga Daging Ayam di Luar Jawa Merangkak Naik

HARGA daging ayam potong jenis ras pedaging atau broiler mengalami kenaikan menjelang perayaan natal dan pergantian tahun di Palu, Sulawesi Tengah. Tingginya modal pedagang menjadi penyebab. Pantauan di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, harga daging ayam broiler ukuran besar naik menjadi Rp75 ribu per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp65 ribu per kg. Sedangkan daging ayam broiler untuk ukuran kecil dari Rp55 ribu per kg menjadi Rp65 per kg. Baca juga : Harga Daging Ayam Broiler Merangkak Naik Pedagang Eka Wati mengatakan, kenaikan harga daging ayam broiler sudah terjadi sejak lima hari terakhir. Baca juga : Kunjungi Pasar Parungkuda, Presiden Cek Harga Daging Ayam hingga Bawang Merah Menurutnya, meskipun harganya naik pasokan tetap lancar masuk ke pasar. “Kenapa naik harganya, karena modal pengambilan kami di tingkat peternak sudah naik,” terang Eka kepada Media Indonesia di PTIM Palu, Kamis (16/11). Selain itu, lanjutnya, naiknya harga daging ayam broiler juga dipengaruhi karena tingginya permintaan konsumen menjelang perayaan natal dan pergantian tahun. “Ini belum seberapa naiknya, nanti kalau sudah mau mendekat perayaan pasti harga lebih mahal lagi,” imbuh Eka. Pedagang lainnya, Sapri Endang menambahkan, bahwa harga di tingkat peternak naik karena beberapa faktor. Namun faktor yang paling menonjol karena tingginya biaya produksi khususnya di harga pakan. “Harga pakan lagi naik juga kata peternak, makanya mereka menaikkan harga jual. Pedagang mengikuti, karena kalau tidak begitu kami yang rugi,” tandasnya. (Z-8)

