Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Optimistis Raih Predikat Akreditasi Internasional

POLITEKNIK Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang membidik akreditasi internasional pada tahun ini. Salah satu bagian terpenting dalam proses akreditasi internasional adalah site visit.

Kegiatan ini adalah penilaian dilakukan oleh Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS) yang merupakan lembaga independen untuk penjaminan kualitas suatu program studi yang berbasis di Jerman.

Salah satu manfaat dari akreditasi internasional ini selain menjamin meningkatkan branding juga sangat penting terutama untuk menarik minat calon mahasiswa baru.

Baca juga: Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Komitmen Utamakan Kualitas Lulusan

PIP Semarang merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan yang mengajukan akreditasi internasional. Hal ini sebagai tantangan tersendiri bagi seluruh civitas academika PIP Semarang dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa-Jumat, 10-13 Oktober 2023, bertempat di Kampus PIP Semarang.

Ada enam orang tim ahli utusan dari AQAS hadir untuk melakukan penilaian, antara lain Prof. Dr. Ilknur Colmorn, Prof. Dr. Falk von Seck, Mr. Peter Seedorf, Angga Luthfi Eldrianto, dan Fabian Dobmeier.

Sebelumnya PIP Semarang telah menyampaikan Self Evaluation Report (SER) kepada pihak AQAS. Nantinya aka nada beberapa pihak yang akan diminta konfirmasi terkait SER yang telah diterima, antara lain Manajemen, unsur program studi, perwakilan dosen, alumni, taruna dan mitra.

Dalam sambutannya Direktur PIP Semarang, Capt. Tri Cahyadi optimistis akreditasi internasional dapat diraih tahun ini. "Kegiatan ini sudah kita nantikan hampir tiga tahun, seluruh persiapan telah kita lakukan, dan saya minta seluruh personil yang terlibat dapat menyiapkan segala sesuatunya untuk menjawab pertanyaan dari para expert sesuai porsi masing-masing,” ujar Tri lewat keterangan yang diterima, Selasa (10/10).

Selain sesi diskusi yang telah terjadwal dan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing bagian, tim juga melakukan tur untuk memastikan fasilitas yang ada, antara lain laboratorium, simulator, perpustakaan, ruang podcast, ruang kelas, sarana olah raga, asrama dan poliklinik.

Adapun manfaat dari diperolehnya akreditasi internasional ini antara lain memperluas akses dan menjamin pengembangan pendidikan tinggi, mempromosikan pembaharuan dan reformasi sistem maupun kelembagaan. Tujuannya meningkatkan kualitas, mendukung pengembangan kemitraan dan kerjasama internasional. (H-3)