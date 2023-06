Prodia Gelar Seminar Nasional, Suarakan Gangguan Mental Picu Obesitas

PT Prodia Widyahusada Tbk yang memasuki usia 50 tahun menggelar kegiatan sepanjang 2023. Salah satunya menyelenggarakan Seminar Nasional di 50 kota dengan tema Personal and Precise Partner for Your Health.

Di Kota Bandung, menyambut usia emas tersebut, Prodia Wilayah Jawa Barat menggelar kegiatan, Meet The Expert bertajuk Cortisol: What it Does and Why it Matters to Mental Health", Sabtu, (17/6/2023), di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas.

Hadir dalam kegiatan itu Regional Head Prodia Wilayah Jawa Barat Mona Yolanda, serta narasumber lain yakni Maya Kusumawati, Product Specialist PT Prodia Widyahusada Tbk; Siska Darmayanti dan Regional Marketing Manager Prodia Jawa Barat Nancy Pakpahan.

Mona Yolanda mengungkapkan seluruh rangkaian kegiatan ditujukan untuk menonjolkan eksistensi Prodia sebagai mitra kesehatan terpercaya masyarakat agar terus sehat dan dapat melangkah lebih jauh bersama Prodia.

"Prodia telah membuktikan eksistensinya sebagai pelopor layanan kesehatan dengan jejaring layanan terluas dan terbesar di Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini Prodia telah memiliki 276 cabang yang tersebar di 75 kota dan 79 Kabupaten di seluruh Indonesia. "Mewujudkan visi sebagai Centre of Excellence, Prodia berkomitmen mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan memfasilitasi Seminar Nasional yang akan diadakan di 50 kota di Indonesia untuk menghadirkan narasumber sesuai topik tematik yang akan dibahas."

Semimar Nasional, lanjut Mina, menjadi salah satu kesempatan bagi Prodia mengajak para klinisi untuk secara aktif berpartisipasi dalam penanganan gangguan mental yang terjadi di masyarakat dengan Prodia yang siap mengiringi langkah masyarakat Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan menjadi Personal and Precise Partner.

"Dengan menggandeng audiens dari para klinisi, Prodia berharap dapat membantu para klinisi untuk mencegah dan menangani kasus gangguan mental, dengan harapan besar semakin sedikit masyarakat Jawa Barat yang mengalami gangguan mental," pungkasnya.



Bunuh diri



Sementara itu, Regional Marketing Manager Prodia Jawa Barat Nancy Pakpahan mengatakan, Prodia berkomitmen terus mengembangkan diri dalam teknologi ter-update dan terbaik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium.

"Prodia mengembangkan layanan digital yang memberi kemudahan akses pesan online menggunakan aplikasi U by Prodia yang bisa diunduh di AppStore dan Playstore," katanya.

Dia menambahkan, layanan Home Service atau Office Service juga disediakan, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan tanpa perlu datang ke lokasi Prodia. "Bahkan untuk para dokter tersedia aplikasi Prodia for Doctor yang akan mempermudah dokter dalam memantau hasil pemeriksaan laboratorium para pasien."

Pada kesempatan itu, pakar kesehatan Maya Kusumawati menjelaskan, menurut data 2019, empat dari seratus orang di Indonesia mencoba bunuh diri yang diakibatkan salah satunya faktor stres dan gangguan mental.

Selain itu stress mengakibatkan obesitas tinggi. Pada 2030 kasus diabetes diperkirakan akan naik lima kali lipat.

"Kita semua memiliki gangguan kesehatan mental, salah satunya sulit tidur yang dapat mengakibatkan kesehatan terganggu. Karena itu, salah satu pengelolaan stres harus dilakukan, yaitu dengan tertawa," ujarnya.

Pendidikan mental, lanjut Maya, dimulai dari keluarga. Generasi sekarang merasa bisa mengerjakan semuanya dengan bantuan teknologi, "Padahal kita mahluk sosial," ujarnya.



Kota ke-21



Product Specialist PT Prodia Widyahusada Tbk Siska Darmayanti menambahkan, Seminar Nasional Prodia adalah wadah untuk awareness, "Kita semua harus menjaga fisik dan nutrisi dengan baik, salah satunya melalui edukasi," ujarnya.

Kota Bandung menjadi kota ke-21 Seminar Nasional Prodia bertema, "Cortisol: What it Does and Why it Matters to Mental Health". Seminar Prodia mengundang 100 dokter secara offline dan 200 dokter secara online.

Seminar Nasional Prodia di kota Bandung mendapatkan kesan positif dari para peserta. Hal itu dibuktikan dengan antusias peserta yang memberikan pertanyaan dan diskusi yang berlangsung interaktif. (N-2)