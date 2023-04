Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp5,9 Triliun di Jawa Barat

BANK Mandiri menyiapkan kebutuhan uang tunai sekitar Rp5,9 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat Jawa Barat, kecuali Bogor, Depok dan Bekasi, saat Ramadan dan jelang Idul Fitri 2023. Alokasi ini meningkat sekitar 7,9% dari periode yang

sama pada tahun lalu.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI Jawa Barat, M Wisnu Trihanggodo,

mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan keinginan perseroan untuk

memastikan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas rutin di bulan

Ramadhan dan Idul Fitri secara nyaman pasca keputusan pemerintah

mencabut kebijakan pembatasan kegiatan sosial.

Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai digunakan untuk

memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi sekitar

Rp5,3 triliun selama periode tersebut.

"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah

mengoptimalisasi pengisian 1.206 mesin ATM Bank Mandiri yang terhubung

dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia sejak akhir bulan lalu hingga saat libur Lebaran," ungkapnya, Minggu (16/4).

Selain mesin ATM, dia melanjutkan, Bank Mandiri juga mengoptimalkan

channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi

dengan cepat, antara lain dengan mesin EDC dan aplikasi Livin by

Mandiri.

"Kami telah melakukan preventive maintenance untuk sekitar 256 ATM dan

3.252 EDC yang berlokasi strategis seperti di rest area, bandara,

stasiun, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan, hotel, SPBU dan tempat wisata," katanya.

Nasabah juga dapat menggunakan Livin by Mandiri yang kini telah mampu

memenuhi berbagai kebutuhan seperti cek saldo, pembayaran tagihan

bulanan, top up otomatis e-wallet, tarik tunai tanpa kartu, serta

pembayaran dengan Quick Response (QR) payment sumber dana tabungan

ataupun kartu kredit.

Bahkan, nasabah juga dapat melakukan pemesanan tiket kereta dan pesawat

pada super app ini. "Dengan fitur top up mandiri e-money pada Livin by

Mandiri, nasabah yang melakukan perjalanan lewat tol akan sangat dimudahkan karena top up dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,"

imbuh Wisnu.



Perkuat jaringan IT

Sementara bagi pengguna jalan tol yang belum memiliki kartu mandiri

e-money, Wisnu menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan stock kartu hingga

108.000 kartu yang dapat diperoleh di cabang, toko retail (Indomaret,

Alfamart, dll), outlet resmi bankmandiri di ecommerce (Tokopedia,

Blibli, Shopee), serta vending machine di lokasi transportasi dan

stasiun.

Pihaknya juga akan memastikan kesiapan jaringan IT secara optimal untuk mengantisipasi kenaikan transaksi yang dilakukan nasabah

pada seluruh channel pembayaran elektronik, dengan membentuk tim

monitoring IT yang selalu siaga.

"Tidak hanya itu, selama bulan Ramadan Bank Mandiri juga memberikan

banyak program khusus spesial Ramadan untuk memanjakan nasabah, seperti

Discount sampai 50% dengan Livin Poin untuk transaksi menggunakan kartu

debet dan kartu kredit Mandiri di EDC Mandiri di seluruh tenant yang

sudah bekerjasama," katanya.

Selain itu, ada juga program cicilan 0% sampai dengan 24 bulan dengan potongan harga hingga Rp2 juta. "Juga cashback 50% dengan QRIS Livin by Mandiri untuk sumber dana kartu kredit juga tidak lupa free voucher hingga Rp100 ribu rupiah dan promo lainnya. Info lengkapnya bisa diakses melalui bmri.id/rmdn23bdg," katanya. (N-2)