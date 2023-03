Grand Mercure Bandung Setiabudi Sambut Ramadan, Siapkan Menu Nusantara hingga Western

PADA Ramadan 2023 ini, hotel serta restoran yang ada di

Kota Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan. Tidak terkecuali di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, yang menampilkan menu Nusantara, middle east dan western.

Assistant Marketing Communication Manager Grand Mercure Bandung

Setiabudi, Renna Dian Alinissa mengatakan, pihaknya kembali menghadirkan sajian terbaik dengan konsep buffet/prasmanan dalam berbagai sudut yang akan memanjakan momen buka puasa para tamu. Mulai dari menu international buffet menu, carving corner, Arabic corner, takjil corner serta traditional corner dengan aneka makanan khas Nusantara. Di antaranya soto kriuk, kurupuk banjur, cilok, seblak dan masih banyak lagi.

"Dengan harga Rp329.999 nett/pax, dapatkan diskon hingga 25% untuk

dewasa, dan diskon hingga 75% untuk anak usia 6-12 tahun. Dapatkan

juga promo diskon spesial hingga 50% dengan menukarkan Livinpoin

untuk pengguna kartu debit/kredit mandiri," jelasnya.

Menurut Renna, dengan berbagai promo menarik ini, pengunjung sudah dapat menikmati seluruh sajian spesial yang tersedia dari 23 Maret-21 April 2023. "Nikmati juga penawaran eksklusif & quot, buy four, get five (beli empat, dapat lima). Bagi para pemegang kartu CIMB Niaga

Platinum ALL Accor Live Limitless akan menikmati diskon tambahan 5%. Sementara pemegang kartu CIMB Niaga World ALL-Accor Live Limitless dan anggota Accor Plus akan menerima diskon sebesar 10%," tandasnya.

Selain itu, all member juga mendapatkan keuntungan empat kali lipat

ALL poin Reward saat mereka bersantap dari Senin sampai Kamis.

"Bagi tamu yang beruntung, Grand Mercure Bandung Setiabudi juga

menghadirkan undian berhadiah yaitu voucher menginap di Accor Hotel Bali dan Jakarta, voucher menginap di Grand Mercure Bandung Setiabudi, dan juga food & beverage voucher di Kepler Sky Lounge & Ampbar," ujarnya.

Semua penawaran menarik yang diberikan dapat langsung dipesan melalui telepon ke Hardy's Dining Room di 022-8200 0000 ext 7 atau WhatsApp ke 0811 2182 821. (N-2)