Sheraton Bandung Hotel dan Towers Gulirkan Gema Ramadan di Bulan Suci

DALAM rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Sheraton Bandung Hotel & Towers menghadirkan kemeriahan dalam promo Gema Ramadan. Program ini menyediakan paket kamar, iftar buffet atau buka puasa dan Ramadan hampers.

Paket-paket itu diharapkan akan membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih meriah dan bergema.

"Iftar Buffet kali ini akan menghadirkan beragam menu andalan dari Timur tengah, International dan lokal. Dengan harga Rp300.000 net/orang, tamu sudah dapat menikati beragam menu menarik, mulai dari lebanese barbecue, biryani, shawarma, wellington, ayam betutu panggang, mi kocok dan ramesan Nusantara," ungkap General Manager Sheraton Bandung Hotel dan Towers, Hari Nova.

Tak hanya berbuka puasa saja. "Anda dapat menghadirkan kebahagian dengan berbagi hampers andalan dari Sheraton Bandung Hotel & Towers untuk orang terkasih, keluarga ataupun kerabat dengan variasi cookies yang tentunya menjadi ciri khas bulan puasa," tambah Hari Nova.

Sheraton Bandung Hotel & Towers menghadirkan beragam pilihan hamper mulai dari Rp250,000, dengan paket seperti berikut: Bundle of Blessings Rp250,000, termasuk 2 Jars of Cookies. Triple Happiness Rp 350,000, termasuk 3 Jars of Cookies. Deluxe Hampers Rp900,000,-

termasuk Teapoto, 5 Jars of Cookies, 2 Nuts, dan Dates luxury Hampers Rp1,500,000,- termasuk premium syrup, teapoto, 7 Jars of Cookies, 2 Nuts dan Dates Distinctive Hampers Rp 2,000,000,- termasuk Premium Syrup, Teapoto, Honey Jar, Lapis Legit or Lapis Surabaya, 7 Jars of Cookies, 2 Nuts, and Dates

Harga kamar

Untuk kebutuhan paket kamar, Sheraton Bandung Hotel & Towers memberikan paket khusus mulai dari Rp1.800.000 net. Para tamu dapat menikmati satu malam di Sheraton Bandung Hotel & Towers dan menikmati sahur dan iftar buffet untuk 2 pax. Cocok untuk tamu yang ingin bersantai dan menikmati masa inap sambil menunaikan ibadah puasa.

Dengan beragam pilihan paket, para pembeli dapat memilih paket yang terbaik untuk diberikan kepada orang tersayang.

Hari Nova mengungkapkan Sheraton telah menjadi salah satu lokasi pertemuan tingkat internasional. "Hotel ini bisa dikunjungi oleh berbagai kalangan dari junior hingga dewasa," tandasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sheraton Bandung Hotel & Towers di 0811 2156 427 (Whatsapp) atau via Instagram @sheratonbandung.

Kunjungi situs resmi dari Sheraton Bandung Hotel & Towers di www.sheratonbandung.com / www.sheratonbandung.co.id. (N-2)