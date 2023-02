Savoy Homann Bandung Peringati Hari Jadi ke-84

DALAM rangka memperingati hari jadi yang ke-84, Hotel Savoy Homann

Bandung, Jawa Barat, mengadakan berbagai rangkaian acara. Ini

dilakukan guna membangkitkan kembali aktivitas dan rencana program di

salah satu hotel legend yang ada di Indonesia, baik secara Internal

maupun Eksternal.

Adapun rangkaian acara ini dimulai dari kegiatan Kompetisi Foto, Donor Darah, Santunan Anak Yatim dan acara puncak yaitu Open House yang digelar, pada Rabu (22/2).

Dalam rangkaian kegiatan acara tersebut, kegiatan Kompetisi Foto Hotel

Savoy yang digelar Hotel Savoy Homann diharapkan bisa membuka peluang

bagi komunitas fotografi untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut.

Setelah itu Hotel Savoy Homann juga menggelar kegiatan donor darah yang terbuka untuk umum. Kemudian pada 21 Februari 2023 masih dalam rangka Hari Ulang Tahun yang ke-84 Hotel Savoy Homann menggelar acara pengajian dan santunan bagi anak yatim.



Kolam renang

Direktur Hotel Savoy Homann Bandung, Ismet Inono mengatakan, pada acara

inti Open House HUT Savoy Homann Bandung yang Ke-84, dipusatkan di area

swimming pool, dengan mengudang mitra-mitra bisnis yaitu, lembaga dan

asosiasi, juga rekanan media. Acara ini sekaligus memperkenalkan area swimming pool yang baru selesai direnovasi, serta mengajak rekanan perusahaan, lembaga dan asosiasi untuk membuka peluang kolaborasi pada program yang akan dibuat.

"Untuk HUT ke-84 kami beri tema "The Legendary of Artdeco Hotel in

Bandung", untuk menghidupkan kembali Hotel Artdeco di Kota Bandung

melalui Savoy Homann," jelasnya.

Hotel Savoy Homann Bandung dikenal kaya akan sejarah. Pertama yang

merupakan salah satu hotel bintang 4 di Bandung dengan desain Art Deco.

Perpaduan gaya dan keanggunan art deco yang unik dipadukan dengan

fasilitas mewah standar yang memberikan kenyamanan dan estetika yang

diinginkan oleh para wisatawan.

Hotel ini berada di pusat Kota Bandung Jalan Asia Afrika No 112, dengan jarak yang sangat dekat dengan Gedung Merdeka, Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, kawasan bisnis dan mal heritage terbesar di Kota Bandung. Kedua Savoy Homann merupakan Hotel pertama di Kota Bandung yang dibangun pada masa penjajahan.

Ketiga, Hotel Savoy Homann turut berperan dalam sejarah Indonesia

sebagai tempat menginap para peserta Konferensi Asia Afrika pada tahun

1955 yang pesertanya merupakan Kepala Pemerintahan Negara. Acara

jamuan kenegaraan dilakukan di hotel ini. (N-2)