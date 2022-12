Jelang Nataru, Harga Bahan Pokok di Klaten Merambat Naik

MENJELANG Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga sejumlah bahan kebutuhan

pokok masyarakat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merambat naik pekan

ini. Komoditas bahan pokok yang menunjukkan tren kenaikan

harga, antara lain telur, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang

putih.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Selasa (29/11), harga telur ayam ras

telah mencapai Rp29.000 per kilogram (kg) atau naik Rp3.000 dari harga

pekan lalu.

Harga daging ayam ras naik Rp1.000 menjadi Rp30.000 per kg, bawang merah naik Rp2.000 menjadi Rp30.000 per kg, dan bawang putih saat ini Rp24.000 atau naik Rp4.000 per kg.

Kemudian, cabai rawit merah di pasar Rp36.000 per kg, naik Rp2.000;

cabai merah besar naik Rp2.000 menjadi Rp32.000; dan cabai rawit hijau

naik Rp5.000 per kg menjadi Rp25.000 per kg.

"Harga sejumlah bahan pokok kebutuhan sehari-hari itu mulai naik awal

pekan ini. Kenaikan harga dimungkinkan karena menjelang perayaan Natal

dan Tahun Baru 2023," beber Nining, pedagang.

Namun, lanjutnya, harga beras kualitas prima tidak naik atau stabil.

Seperti beras jenis IR-64 dan C-4, masing-masing masih tetap bertahan

Rp10.500 dan Rp11.000 per kg. Harga bahan kebutuhan pokok yang juga tidak naik, yakni daging sapi tetap Rp120.000 per kg, ikan teri asin Rp35.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, dan minyak goreng curah Rp13.000 per liter.

"Memang, ada beberapa komoditas bahan pokok kebutuhan masyarakat yang

mulai naik, seperti telur, cabai, serta bawang merah dan putih," ujar

Nining.

Tetapi, harga beberapa bahan kebutuhan sehari-hari yang stabil atau

tidak naik. Terutama beras, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng

curah.

"Kalau pasokan dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional hingga

saat ini tidak ada masalah. Masih lancar dan aman," tandasnya. (N-2)