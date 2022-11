Belviu Hotel Gelar An Intimate Night with Lyodra di Hi Resto & Lounge.

SETELAH sukses menggelar An Intimate Night with Afgan , Hi Resto & Lounge, yang tampil dengan konsep modern orientas classic, kembali mengadakan event An Intimate Night. Kali ini, penyanyi yang akan unjuk suara indah ialah Lyodra.

Dia adalah pendatang baru yang sukses menyanyikan ulang lagu Sang Dewi

dengan aransemen yang ciamik.

An intimate night with Lyodra akan dilaksanakan pada 23 November 2022. Acara akan berlangsung dari pulkul 18.00 WIB.

Lyodra akan tampil pada puncak acara yang sebelumnya dibuka oleh penampilan DJ in house Hi Resto & Lounge.

Para tamu dapat menikmati acara rangkaian An Intimate Night with Lyodra dengan membayar mulai dari Rp300.000. Tamu diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu di tempat yang terkenal dengan sebutan hidden gem Kota Bandung ini.



"Kami memang berencana menjadikan event An Intimate Night ini menjadi trademark dari Hi Resto & Lounge. Untuk itu, setiap bulan akan ada artis-artis yang menghibur para tamu yang datang," tutur Astrid Tuwahatu, General Manager Belviu Hotel.

HI Restaurant & Lounge berada di Jalan Dr Setiabudhi No 35, Kota Bandung. Untuk informasi hubungi 081220183877 dan

Instagram @hi.bdg. (N-2)