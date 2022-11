Beri Kenyamanan Digital Delegasi KTT G20, Telkomsel Hadirkan Kemudahan Akses

DUKUNGAN dan peran serta semua pihak dalam menyukseskan KTT G20 memang sangat dinanti. Sebab sejatinya hajatan itu milik seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu Telkomsel berkomitmen sebagai leading digital connectivity enabler dengan memastikan ketersediaan akses seluruh produk dan layanan digitalnya dalam rangkaian kegiatan KTT G20, The 17th G20 Heads of State and Government Summit, yang berlangsung pada 15-16 November di Bali.

Guna mengoptimalkan kebutuhan komunikasi hingga aktivitas digital delegasi mancanegara sepanjang rangkaian kegiatan G20, Telkomsel menghadirkan kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist yang sudah didukung layanan Hyper 5G. Telkomsel juga memastikan kesiapan layanan international roaming di Indonesia bagi perwakilan delegasi G20 melalui kerja sama dengan 382 perusahaan telekomunikasi seluler dari 180 negara di seluruh dunia.

Selain itu, Telkomsel berkolaborasi dengan mitra outlet reseller yang berada di kawasan Nusa Dua, Garuda Wisnu Kencana, hingga sejumlah titik khusus, mulai dari bandara, lokasi-lokasi acara, destinasi wisata, hingga penginapan G20.

Dengan mengedepankan kapabilitas teknologi jaringan dan ekosistem aset digitalnya, ragam produk dan layanan unggulan Telkomsel siap memberikan pengalaman digital bagi para delegasi mancanegara.

"Dengan memastikan tersedianya akses terhadap seluruh produk dan layanan digital, Telkomsel mengambil peran dan terus berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 sepanjang 2022. Momentum KTT G20 mendatang juga akan membuka peluang lebih banyak bagi kami untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menunjukkan potensi besar transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaik negeri yang bisa memberikan pengalaman akses digital berkualitas kepada tamu negara yang hadir," kata Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit.

Untuk menunjang komunikasi dan koordinasi, Telkomsel secara khusus juga menambahkan alokasi kuota data/internet pada kartu Telkomsel PraBayar Tourist menjadi sebesar 125 GB (25 GB di semua jaringan dan 100 GB di jaringan 5G) bagi para perwakilan delegasi G20. Para delegasi dapat melakukan pemesanan kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist dengan mengakses tautan telkomsel.com/en/perdana/tourist- prepaid-card sebelum keberangkatan mereka ke Indonesia atau mengunjungi gerai resmi Telkomsel yang telah tersebar di sejumlah lokasi acara.

“Kami berupaya memberikan kemudahan kepada seluruh delegasi G20 dalam mendapatkan pengalaman telekomunikasi dan aktivitas digital terbaiknya selama berada di Indonesia dengan memastikan kesiapan produk dan layanan unggulan Telkomsel. Dari sisi produk, seluruh delegasi dapat merasakan pengalaman akses konektivitas Hyper 5G sejak hari pertama kedatangan mereka di Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan kartu perdana ‘Telkomsel Prabayar Tourist. Kami pun memastikan kesiapan layanan international roaming untuk semakin memberikan kemudahan akses telekomunikasi bagi delegasi mancanegara selama berada di Indonesia,” papar Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng.

Untuk kesiapan layanan international roaming di Indonesia bagi perwakilan delegasi G20, saat ini Telkomsel telah bekerja sama dengan 382 perusahaan telekomunikasi seluler dari 180 negara di seluruh dunia, di mana 48 perusahaan telekomunikasi tersebut berasal dari seluruh negara delegasi G20 yang akan hadir di Indonesia. Kerjasama tersebut mencakup 4G Roaming Partnership dengan setidaknya satu perusahaan telekomunikasi seluler dari tiap negara, serta 5G Roaming Partnership dengan 12 perusahaan telekomunikasi seluler dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Korea Selatan, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Turki.

"Berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Kementerian Perdagangan RI, Telkomsel juga menyediakan layanan asistensi di sejumlah titik, untuk membantu proses registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat pintar yang akan digunakan perwakilan delegasi selama mengikuti rangkaian kegiatan G20," ujar Adiwinahyu.

Menurut Adiwinahyu pelanggan dan perwakilan delegasi dapat mengakses booth layanan dan penjualan produk Telkomsel, seperti pengaturan layanan 5G, penukaran Telkomsel POIN, pembelian dan pendaftaran kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist, pembelian Telkomsel Orbit, serta pengisian pulsa dan pembelian paket layanan data/internet unggulan. (RO/A-1)