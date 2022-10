Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Klaten Stabil

PERKEMBANGAN harga rata-rata bahan kebutuhan pokok sehari-hari di pasar

tradisional Klaten, Jawa Tengah, stabil pekan ini. Bahkan, harga

beberapa komoditas kini menunjukkan tren penurunan.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Minggu (2/10), harga beras premium

Rp10.500-Rp11.000 per kilogram (kg), daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam ras Rp31.000 per kg, dan telur ayam Rp24.000 per kg.

Minyak goreng curah Rp14.000 dan minyak goreng botol Rp21.000 per liter, gula pasir Rp13.000 per kg, tepung terigu Rp11.500 per kg, garam halus Rp17.000 per kg, dan kacang hijau Rp23.000 per kg.

Harga cabai rawit merah yang beberapa waktu lalu membubung hingga

mencapai Rp100.000 per kg, sekarang turun menjadi Rp55.000 per kg.

Kemudian, cabai keriting dan cabai besar dijual Rp45.000 per kg.

Bawang merah di pedagang pasar tradisional saat ini Rp32.000 per kg,

bawang putih Rp25.000 per kg, kacang tanah Rp26.000 per kg, jagung

pipilan kering Rp6.000 per kg, dan ketela pohon Rp4.000 per kg.

Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas

Koperasi UKM Perdagangan (DKUKMP) Klaten, Dewi Wismaningsih, saat

dikonfirmasi membenarkan bahwa harga bahan pokok stabil pekan ini.

"Dari pantauan kami di pasar tradisional, harga bahan pokok kebutuhan

sehari-hari stabil atau tidak ada kenaikan. Bahkan, harga beberapa

komoditas turun, seperti cabai, daging ayam, dan telur," katanya. (N-2)