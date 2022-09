Harga Barang Pokok di Temanggung mulai Naik Imbas Penaikan Harga BBM

HARGA komoditas barang kebutuhan pokok di Temanggung, Jawa Tengah terus bergerak naik, seusai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada Sabtu, 3 September lalu.

Dari pantauan di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung, (7/9), harga sembako yang merangkak naik diantaranya garam, gula merah dan cabai. Saat ini harga garam di kisaran Rp35 ribu per bal, naik dari sebelumnya Rp34 ribu per bal. Sedangkan untuk harga cabai yang semula di kisaran Rp 35 ribu per kg naik menjadi Rp40 ribu per kg.

"Harga gula merah naik menjadi Rp16 ribu dari Rp 15 ribu, dan yang kualitas bagus dari Rp 17 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram," terang Susi, salah seorang pedagang sembako.

Mukini, seorang pedagang beras di Pasar Legi Parakan, mengatakan, harga beras naik sekitar Rp 500 per kilogram sejak Sabtu (3/9/2022) lalu atau pas pengumuman kenaikkan harga BBM oleh pemerintah.

"Dari pemasok harga beras sudah naik, mau tidak mau sebagai pedagang juga menaikkan harga penjualan," kata Mukini.

Akibat kenaikan harga, katanya, penjualan beras cenderung sepi. Ia menduga pembeli belum mau membeli beras, karena harga naik. Biasanya ia mampu menjual 5 kuintal beras per hari. Tetapi tiga hari ini baru terjual 2 sampai 3 kuintal saja. (OL-13)

