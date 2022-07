Istri Karyawan Semen Gresik Gelar Aksi Sosial Menyasar SD di Rembang

IKATAN Istri Karyawan Semen Gresik (IIKSG) menggelar kegiatan Goes to

School dalam peringatan Hari Anak Nasional 2022 di sekolah dasar negeri (SDN) Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

IIKSG menyalurkan ratusan peralatan sekolah dan mengadakan kelas inspirasi untuk anak-anak kelas 5 dan 6. Peralatan yang dibagikan terdiri dari paket alat tulis dan tas sekolah.

Ketua IIKSG, Titis Soni Heri mengungkapkan bahwa kegiatan IIKSG ini untuk berbagi kebahagiaan dan inspirasi kepada anak-anak di SDN Pasucen. Selain pembagian paket peralatan sekolah, agenda juga diisi dengan kelas inspirasi oleh Yeni Indah Lestari yang merupakan tokoh inspiratif, yang juga Humas dan Institutional Relations PTSG.

"Dari kelas inspirasi, kami berharap anak-anak bisa mengambil pelajaran dan ilmu dari Ibu Yeni agar bisa sukses dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita- cita," papar Titis.

Senior Manager of Communication and CSR PTSG, Dharma Sunyata menjelaskan bahwa kegiatan IIKSG Goes to school ini selain mengenalkan perusahaan Semen Gresik, juga bertujuan mendukung dan ikut memacu mutu pendidikan di sekolah melalui pemberikan peralatan sekolah.

"Sudah menjadi kewajiban kami yang masuk ke dalam Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pilar SG Cerdas, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan," ungkap Dharma, Jumat, (29/7).

Menurutnya, materi yang dipaparkan berupa materi profil perusahaan dan

konsep industry hijau yang telah diterapkan. Materi tersebut dikemas

secara menyenangkan dan interaktif sesuai dengan pemahama nanak-anak sekolah dasar.

"Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada IIKSG dan PT Semen Gresik atas diadakannya kegiatan ini. Diawali dengan penampilan pertunjukan Tari Reog Ponorogo Singo Wahyu Wibowo dari Desa Pasucen yang merupakan binaan Semen Gresik, terlihat anak-anak bahagia dan bersemangat selama acara berlangsung," jelas Bambang Iswanto, Kepala SDN Pasucen.

Dalam menyambut Hari Anak Nasional 2022, lanjut Bambang, program goes to school ini merupakan hal positif dan bermanfaat bagi anak-anak yang merupakan aset berharga untuk masa depan negara. (N-2)