Siap Bersaing, Brand Lokal ini Terus Berinovasi

SEIRING dukungan pemerintah dalam hal penggunaan produk dalam negeri, sejumlah brand lokal pun terus bermunculan. Hal itu juga terjadi dalam hal produk kecantikan. Salah satu brand lokal itu yakni Satellite of Glow.

Seperti tidak mau kalah dengan brand asing atau brand yang telah lebih lama, mereka terus berinovasi dengan merilis rangkaian produk perawatan kulit body lotion pertama di Indonesia dengan tema zodiak dan produk body lotion pertama yang menggunakan ingredients bernama Sensfeel For Her.

Berbahan Sensfeel For Her, lotion ini diyakini dapat memikat lawan jenis setelah penggunaan produk. Lawan jenis akan tersadar dengan aroma lotion Satellite of Glow dan membuat mereka ingin terus berada dekat dengan pemakai lotion. Selain itu, kandungan parfum yang ada di dalam Sensfeel membuat nyaman digunakan serta dapat menambah kepercayaan diri pemakainya. Selain kandungan Sensfeel, produk Satellite of Glow pertama yang mengusung konsep zodiak mulai dari kemasan, produk, karakter warna, hingga materi promosinya.

“Produk Satellite of Glow kami kembangkan sebagai body lotion pertama di Indonesia dengan teknologi natural pheromone Sensfeel™ For Her dalam bahan bakunya serta bertema zodiak,” ujar Owner Satellite of Glow, Fearli.

“Sensfeel For Her sebagai bahan baku dengan campuran kandungan white jasmine dan carob tree mengandung copulins, suatu feromon yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan hormon testosteron sebanyak 82%. Penambahan testosteron pada mereka yang mencium wangi Sensfeel akan meningkatkan daya tarik pengguna secara alami sehingga penggunanya dapat merasa lebih atraktif dan percaya diri juga.”

Brand Satellite of Glow akan merilis 12 variasi body lotion sesuai dengan konsep zodiak yang diusung. Setiap body lotion hadir dengan warna dan wangi yang berbeda di setiap variannya. Keunggulan lain dari brand lokal Satellite of Glow adalah wangi dari tiap produknya yang terinspirasi dari parfum high end dan telah disesuaikan sehingga cocok dengan kepribadian tiap zodiak.

Satellite of Glow telah bersertifikasi BPOM dan aman digunakan oleh segala usia dan gender. Product Launch Satellite of Glow akan dilaksanakan pada 24 Juli dengan berbagai promo dan penawaran menarik di berbagai situs e-commerce seperti Shopee dan Tiktok Shop. Selain itu, Satellite of Glow akan hadir dalam rangkaian acara Jakarta x Beauty yang

diselenggarakan pada 28-31 Juli di JCC. (RO/A-1)