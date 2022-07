Gaet Wisatawan, Festival Musik Perdana Siap Digelar di Garuda Wisnu Kencana

SEIRING meredanya pandemi covid-19, berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang mulai kembali dilakukan. Hal itu salah satunya bertujuan untuk menarik wisatawan berkunjung.

Salah satu daerah yang mulai gencar menarik turis yakni Bali. Sebab selama pandemi, wisata Bali memang sempat mati suri. Momentum itu dimanfaakan GOERS yang resmi menjadi official ticketing partner bagi sejumlah festival di Bali, seperti Sanur Village Festival (Sanfest) 2022 dan After Storm Comes a Rainbow (ASCAR) Festival. Akan dimeriahkan oleh Project Pop dan Maliq & D’Essentials, ASCAR Festival adalah festival musik pertama yang akan diadakan di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park pada 6 Agustus nanti. Tiket Presale seharga Rp225 ribu.

“Sesuai namanya, harapan kami ASCAR dapat menjadi pelangi bagi kalian yang lelah menghadapi badai rutinitas. Tropical fun festival ini menyajikan konser musik paket lengkap. Ada band-band terbaik Bali dan Indonesia, makanan, games, talk show, stand-up comedy dan pertunjukan seni live mural yang berkolaborasi dengan komunitas seni Bali,” ungkap Komang Genta Widinugraha, Direktur Satset Live Production, selaku penyelenggara ASCAR Festival.

Sanur Village Festival (Sanfest) 2022 juga akan memeriahkan khasanah festival Bali setelah dua tahun absen.

Sanfest akan kembali diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Sanur pada 17-21 Agustus.

Sanfest merupakan gabungan dari beberapa kegiatan berskala besar, mulai dari festival makanan, pameran ekonomi kreatif, berbagai kontes dan lomba, atraksi seni budaya, musik, serta berbagai jenis kegiatan ramah lingkungan.Pada pelaksanaannya yang ke-15 ini, Sanfest 2022 mengusung tema Surya Sewana yang berarti Pemujaan Matahari.

“Kami menyadari potensi sektor pariwisata berbasis komunitas adalah fenomena yang harus selalu didukung. GOERS menyediakan sejumlah pilihan pembayaran tiket sebagai wujud nyata financial inclusion karena semua gelaran ini adalah dari, untuk dan oleh

komunitas. Selain membantu distribusi tiket, GOERS ticket scanner akan kembali digunakan untuk menghindari

gangguan flow registrasi atau over capacity saat acara berlangsung,"

ujar Co-founder & CEO, GOERS, Sammy Ramadhan.

GOERS juga menjadi ticketing platform bagi acara komunitas di Jakarta. Waktu Indonesia Berdansa, sebuah

festival musik oleh San Bejo yang akan diadakan di Parkir Aquatic Gelora Bung Karno pada 23 Juli. Dimeriahkan oleh Tulus, Rizky Febian, Ardhito Pramono, D’Masiv.

Bagi yang suka hal-hal berbau Jepang, Finally Impactnation, Japan Festival akan diadalah di Senayan Park

Jakarta pada 30-31 Juli. Acara ini akan menampilkan kebudayaan tradisional Jepang, seperti Taiko, Yosakoi dan

Samurai Cabaret. Acara ini ikut menampilkan beberapa penampilan dari pop culture Jepang seperti grup Idol, Itasha (anime automotive), cosplay, J-Band, DJ Anikura dan Japanese tattoo. (RO/A-1)