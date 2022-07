Bantu Produsen Lokal Bersaing dengan Brand Asing

SEJAK pertama kali mengadakan event offline melalui Surabaya X Beauty yang diadakan pada 25-27 Maret lalu, MSBB memang mendapatkan banyak request untuk mengadakan offline booth kembali di kota-kota lain. Karena itu beauty event terbesar di Indonesia dari Female Daily itu akan hadir di Jakarta X Beauty 2022.

"MSBB menjadi wadah terpercaya untuk local indie beauty brand untuk menjual produk mereka dengan cara yang unik, friendly dan menarik. So, event ini jadi kesempatan untuk beauty enthusiast terutama penggemar skincare lokal untuk explore local indie beauty brand," ujar Vice Director dari My Skin But Better, Wuriandietry Mayang.

Salah satu tujuan My Skin But Better menjual produk khusus brand lokal adalah karena brand lokal kini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan brand dari luar negeri. “Supaya customer gak bingung lagi kemana harus cari produk lokal, tersedia di MSBB. Kita juga ingin mengangkat brand lokal karena banyak brand yang terhitung masih baru tapi memiliki value yang tinggi. Karena MSBB selain menjual pun juga mengedukasi customer melalui sosial media mengenai produk-produk tersebut,” tegas Director dari My Skin But Better, Ashila Belladiani Saffira.

Sebelumnya, MSBB di Surabaya X Beauty disambut meriah dan hampir tidak pernah sepi pengunjung, salah satunya antrian flash sale yang mengular. Selain itu juga menghadirkan beauty influencer yang membagikan voucher potongan diskon untuk pengunjung booth My Skin But Better seperti Tasya Sayeed, Beatrice Nathania, Monica Christy (@thebeautywimp), serta Yudhistirawr. Selain itu juga terdapat free konsultasi mengenai skincare dan makeup serta photo session dengan customer.

My Skin But Better di Jakarta X Beauty 2022 dipastikan tidak kalah seru dibanding Surabaya X Beauty. My Skin But Better yang akan digelar pada 28-31 Juli di Jakarta Convention Center (JCC) hadir dengan booth yang lebih besar bersamaan dengan dua brand lokal yang dinanti teman teman, yaitu Glow Better dan Oasea Laboratories. Selain itu akan ada berbagai produk dari brand lokal dengan discount yang menarik seperti fun games berhadiah, produk gratis (freebies), dan menghadirkan influencer yang akan meramaikan booth MSBB di Jakarta X Beauty 2022! Gak kalah serunya, akan ada influencer kesayangan kita semua yang akan datang yaitu Paola Serena, Bondol, Bella Clarissa, dan masih banyak lagi. (RO/A-1)