Usung Wewangian Khas Bali dan Maluku, Brand Parfum Lokal NAMXL Siap Bersaing

HAMPIR semua orang menyukai parfum. Hanya aromanyalah yang membedakan masing-masing selera orang. Dengan kata lain, pasar parfum masih terbuka lebar. Berangkat dari situ satu lagi brand parfum lokal yang hadir di indonesia, NAMXL. Sebagai brand baru parfum karya anak bangsa itu hadir dengan wewangian yang unik, segar dan wangi yang jarang dipakai semua orang.

NAMXL hadir dengan tagline 'The optimistic fragrance brings contemporary elegance and power to every moment of your life'. Parfum yang akan memberikan wewangian baru dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemakainya.

“Kami menciptakan berbagai wewangian parfum yang akan memberikan pengalaman dan kekuatan baru untuk kalian agar dapat lebih percaya diri dan dapat melengkapi keseharian kalian dengan NAMXL” kata founder NAMXL Scent Indonesia, Juanito Alfa Nanlohy.

Ia menambahkan bahwa NAMXL pun akan hadir dengan 6 wewangian baru dan dua di antaranya akan hadir tema yang terinspirasi dari ke-eksotisan alam Indonesia. “Kami sudah punya beberapa parfum yang sudah sold out seperti ASSA & ALFA. Pada Agustus nanti karena kita akan ada di suasana kemerdekaan kami akan segera launching 2 wewangian baru dengan nama Island Of Gods yang terinspirasi dari pulau Bali dan Mollucas Cirtus yang terinspirasi dari daerah kelahiran saya Maluku”.

Kedua produk Island of Gods dan Mollucas Citrus sangat melekat dengan rempah rempah khas Indonesia dan bunga-bungan dari pulau Bali seperti, bunga Frangipani dan Tuberose, juga rempah dan buah buahan khas Maluku seperti ketumbar, jeruk nipis, daun jahe dan bahan lainnya yang terkandung dari setiap Notes yang ada pada kedua parfum tersebut.

Produk NAMXL yang masih tersedia seperti ROCCO juga sangat diminati kaum Pria karena wanginya yang begitu maskulin dan fresh, wewangian yang bisa di pakai pada siang dan malam hari ini sangat di galai para pria. Parfum ini cocok bila ingin tampil beda dan menarik perhatian sekitarmu. parfum dengan tema Clean Base & Monokrom ini bisa didapatkan di e-commerce atau toko online seperti Shopee, Tokopedia dan GoStore. (RO/A-1)