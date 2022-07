The St. Regis Bali Resort Tawarkan 124 Kamar

THE St. Regis Bali Resort terletak di pantai indah dan eksklusif Nusa Dua, Bali. Pemandangan laut biru yang luas membuat pengunjung dapat mengeksplorasi pengalaman unik dan aktivitas dirancang secara khusus di lokasi paling strategis di Bali.

Terletak di taman tropis yang asri seluas sembilan hektare, The St. Regis Bali Resort baru saja memenangkan penghargaan #1 Best Beach Resort dan #1 Best Hotel Spa di ajang Travel+Leisure Southeast Asia - Asia's Best Awards. Resort ini menawarkan 124 kamar tipe Suite dan Vila dengan dekorasi khas Bali bergaya kontemporer. Seluruh kamar penginapan menyediakan St. Regis Butler Service sebagai keunggulan resort itu.

St. Regis Suite menawarkan fasilitas penginapan dengan satu kamar tidur seluas 92 meter persegi yang memiliki ruang keluarga yang lega dan walk-in wardrobe. Selain menawarkan fasilitas yang tersedia, tipe kamar Ocean View Suite juga menghadap pemandangan indah Samudra Hindia di balkon privat.

Menikmati hawa Bali sekaligus bersantai di pergola yang terletak di teras luas disediakan Orchid Suite seluas 237 meter persegi dengan satu kamar tidur. Selain kamar tidur yang elegan, Orchid Suite memiliki ruang keluarga yang sangat luas dan kamar mandi mewah.

Fasilitas St. Regis Pool Suite yang ideal bagi penggemar ruang terbuka dengan luas 189 meter persegi. Ini dilengkapi jacuzzi yang nyaman dan kolam renang privat serta taman dan teras yang luas dengan gazebo untuk menikmati udara segar.

Grand Astor Suite seluas 518 meter persegi dengan dua kamar tidur menampilkan pemandangan memukau di lantai atas resort yang menghadap laut. Ruangan ini memiliki dekorasi mewah, dua wastafel, dan bak rendam terpisah yang berukuran besar, ruang keluarga yang lega, dilengkapi piano, ruang kerja, ruang pelayan, serta kolam renang tanpa tepi (infinity pool) dengan jacuzzi.

Tersedia pula paket layanan Quintessential Sunrise Picnic di pantai, Evening Outdoor Cinema, atau kuliner eksklusif. Ada berbagai aktivitas yang dirancang secara khusus untuk menikmati momen penuh kenangan bersama keluarga dan sahabat.

Ada juga penawaran paket Eat, Earn & Enjoy yang termasuk sarapan mewah bagi dua orang dewasa dan dua anak-anak di bawah usia 12 tahun. Anak-anak menginap gratis hingga dua orang, termasuk satu tempat tidur tambahan (extra bed). Kredit harian di resor senilai Rp1.000.000, tidak bersifat kumulatif, dan aktivitas di resort. (RO/OL-14)