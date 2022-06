Harga Cabai Segar Melonjak, Warga Beralih Ke Cabai Kering

HARGA cabai rawit merah di Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat terus melonjak. Cabai kering yang lebih pedas dan murah akhirnya menjadi pilihan konsumen.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, harga cabai rawit merah saat ini sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram. Sepekan lalu harga cabai jenis ini mencapai Rp90 ribu per kilogram. Dalam kondisi normal, harga cabai rawit merah hanya di kisaran Rp 50 ribu per kilogram.

Sedangkan harga cabai rawit hijau saat ini mencapai Rp80 ribu per kilogram. sedangkan sepekan lalu harga cabai jenis ini hanya di kisaran Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram.

Opik, padagang cabai di Pasar Baru Indramayu menjelaskan faktor cuaca seperti hujan yang turun terus menerus menjadi salah satu penyebab tingginya harga cabai. "Tanaman cabai rusak, produksi pun berkurang. Akibatnya pasokan ke pasar sedikit dan harga menjadi mahal," tuturnya.

Saat ini, lanjut Opik, pelanggannya lebih memilih untuk mengurangi pembelian karena harga cabai yang meningkat. Bahkan mereka beralih ke cabai kering yang lebih pedas untuk dicampur dengan cabai segar. Untuk cabai kering dijual seharga Rp 80 ribu per kilogram. "Untuk buat sambel biasanya dicampur antara cabai kering dan cabai segar," tutur Opik. (OL-15)