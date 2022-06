Ini Tempat Peristirahatan Terakhir Eril yang Disiapkan Ridwan Kamil

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mempersiapkan tempat istimewa sebagai peristirahatan terakhir putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu akan dimakamkan di sebelah masjid yang namanya sama dengan namanya, Al Mumtadz.

"Sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai," ujar Kang Emil dalam sebuah unggahan di Instagram, Sabtu (11/6).

Al mumtadz memiliki arti terbaik. Bagi Kang Emil, hal itu serupa dengan cara Eril menjalani hidup selama di dunia. Masjid itu bertempat di kampung sang ibunda, Atalia Praratya serta didesain dan dibangun oleh ayahnya.

"Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Eril sempat dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aare pada 26 Mei lalu. Proses pencarian terus dilakukan hingga jenazah Eril ditemukan pada Rabu (8/6) pagi di pintu air Engehelde.

Polisi maritim Bern mengungkapkan, jenazah anak sulung Kang Emil ditemukan di dasar sungai, di titik pintu air Engehalde. Diketahui jarak dari titik terakhir Eril terlihat ditemukan yakni sekitar 3,2 km.

Jenazah Eril akan diberangkatkan dari Swiss ke Indonesia pada Sabtu (11/6) pagi waktu setempat dan kemungkinan tiba di Jakarta pada Minggu (12/6) pagi atau siang dan akan dimakamkan di hari Senin (13/6).

"Eril, today is Saturday. It is a good day to go home," tutupnya.

