Sebanyak 1.043 Calon Siswa Bintara Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani di Polda Sulawesi Utara

SEJUMLAH 1.043 calon siswa Bintara mengikuti tahapan tes kesamaptaan jasmani di Polda Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilakukan Panitia Daerah seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2022.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara (Sulut) Komisaris Besar Jules Abraham Abast, di Manado, Sabtu (28/5), mengatakan, dari jumlah 1.043 itu, 796 orang di antaranya calon siswa Bintara Polisi Tugas Umum, dan sisanya 45 calon siswa Bintara Brimob, dan 202 Bintara Kompetensi Khusus.

"Tempat pelaksanaan tes di lapangan KONI Sario, Manado, pada 24 dan 25 Mei, dilanjutkan 27-31," ujarnya.

Adapun jenis tes yaitu Kesehatan Jasmani, lanjut Jules, terbagi dua kategori A dan B. Tes A lari 12 menit mengelilingi lapangan. Kemudian Tes B terdiri dari pull up (pria) dan chinning up (wanita), sit up, push up dan shuttle run atau lari membentuk angka 8.

"Kemudian dilanjutkan dengan tes renang dan antropometrik atau pemeriksaan penampilan serta postur tubuh. Hasil Tes Kesjas, renang, dan antropometrik adalah 136 casis dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 4 lainnya tidak memenuhi syarat," jelas Jules.

Menurut Jules, jalannya tes turut diawasi secara ketat oleh Tim Pengawas Internal yakni dari Itwasda Polda Sulut, juga pengamanan dari Bidpropam Polda Sulut.

"Pengawasan dilakukan untuk menjamin seleksi berjalan sesuai dengan prinsip Betah yaitu, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis," tandasnya. (N-2)