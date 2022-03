WEGE Raih Gold Winner InMA 2022

WIJAYA Karya Bangunan Gedung (WEGE) melalui majalah Space For Life, in-house magazine berhasil meraih Gold Winner kategori The Best of State Own Company Subsidiary Enterprise Inhouse Magazine Awards (InMa) 2022.

InMA adalah ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi pada media cetak Tanah Air yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS). WEGE pun menjadi satu-satunya peraih predikat gold dari anak usaha BUMN konstruksi

Malam puncak apresiasi bagi para pegiat media ini berlangsung di Jogja Museum Nasional, Yogyakarta, Selasa (29/3). Dari total 581 karya yang dikompetisikan, terlihat media tetap menjaga kualitas konten meski menghadapi situasi sulit pandemi covid-19.

Corporate Secretary WEGE, Bobby Iman Setya menyampaikan penghargaan ini merupakan pengakuan nasional terhadap implementasi kinerja penyampaian komunikasi/publikasi internal dan eksternal yang telah dilakukan oleh WEGE telah berjalan dengan baik.

Pada keikutsertaan In-house Magazine Space For Life tahun 2020, WEGE berhasil memboyong predikat Silver Winner dan di tahun ini meningkat menjadi Gold Winner

Juri menilai ada kemajuan kualitas entri yang masuk. “Peningkatan kualitas dari sisi desain, layout, infografis, kedalaman konten, ketajaman analisa, dan unsur novelty dinilai dapat menggaet pembaca baru,” ujar Agus Sudibyo, salah satu dewan juri.

Dewan juri lain, Asmono Wikan, Sekretaris Jenderal SPS Pusat sekaligus calon anggota Dewan Pers terpilih periode 2022-2025, menilai untuk karya jurnalistik yang diproduksi oleh internal korporasi/institusi umum (owned media), semakin matang.

“Keberanian untuk mengolah elemen yang bercita rasa jurnalisme semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga cara peserta dalalm mengolah elemen-elemen visual, sehingga menjadikan media internal dapat bersaing dengan majalah komesial dari sisi kualitas,” ucapnya.

SPS kembali menggelar The-13th SPS Awards 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, SPS Awards menghadirkan empat kategori, yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Student Media Awards (ISPRIMA), dan Indonesia Young Readers Awards (IYRA). Penyaringan dan penjurian dilakukan sepanjang kurang lebih tiga bulan oleh panitia dan dewan juri. (RO/J-2)