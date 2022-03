Harga Bahan Pangan di Palembang Berlomba Naik

HARGA sejumlah bahan pangan di Kota Palembang mulai naik. Salah satunya cabai keriting merah, yang kini tembus Rp60.000 per kilogramnya dari semula Rp35 ribu. Sementara bawang merah mencapai Rp38.000 per kilogram.

Suwarno, 43 tahun, pedagang sayur di pasar KM 5 Palembang mengungkapkan, cabai merah mulai mengalami kenaikan harga sejak sepekan terakhir. "Untuk cabai merah keriting sangat tinggi sekarang yakni Rp60.000 per kilogram, kalau cabai rawit Rp45.000 per kilogramnya," jelasnya, Jumat (18/3/2022).

Bawang merah mencapai Rp38.000 dan bawang putih sudah Rp30.000 per kilogramnya. "Semuanya bisa semakin naik harganya berkemungkinan saat mendekati puasa. Kalau dari agen di Pasar Induk Jakabaring memang kita sudah dapatkan barang ini sudah mahal, kita hanya ambil untung sedikit," jelasnya.

Hartono, 49 tahun, pedagang telur ayam di Pasar KM 5 Palembang mengungkapkan harga telur ayam pun sedang tinggi yakni Rp23.000 per kilogramnya. "Normalnya Rp19.000 per kilogram, tapi sudah beberapa hari ini naik harganya," jelasnya.

Untuk ayam potong saja, kata dia, sudah naik menjadi Rp38.000 per kilogram. "Sudah Rp38.000 per kilogram, tapi di pedagang lain ada yang jual Rp40.000 per kilogramnya. Semakin mendekati ramadan, harganya bisa semakin tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Effendi mengungkapkan, harga pangan memang fluktuasi. Dan momen mendekati ramadan akan menimbulkan potensi harga sejumlah pangan semakin tinggi.

"Tapi kita pastikan untuk beras, gula pasir akan tetap stabil. Untuk telur memang cukup tinggi menyentuh Rp22.000-Rp23.000 per kilogramnya. Jika mau dikalkulasikan, dari produsen sebenarnya harga telur ayam sekitar Rp19.000 per kilogram, namun memang setelah sampai di pasar menjadi Rp22.000," jelasnya.

Ia juga memastikan harga daging sapi saat ini tetap stabil yakni Rp130.000 per kilogram. "Intinya kami meminta agar masyarakat tidak panik, apalagi mendekati ramadan. Belanja sesuai kebutuhan saja, karena kepanikan masyarakat akan membuat harga kian melambung," pungkasnya. (OL-13)

