Gelar Appreciation Award, Passion Jewelrey Ingin Bantu Pariwisata Manado

ADA banyak cara untuk menunjukkan kasih kasih sayang pada orang-orang terdekat, terutama di momen valentine kali ini. Seperti ditunjukan pakar Diamond Passion Jewelry Airyn Tanu yang mengajak selebritas sekaligus sahabat karibnya Ashanty dan Hans Huang untuk menikmati keindahan Private Jet Passion dengan menjelajah ke Manado, Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan itu, dikatakan Airyn, pihaknya ingin membagikan bulan kasih sayang dengan pengalaman yang berbeda. Menurut dia, Manado memiliki keindahan pariwisata yang cocok untuk berlibur bersama pasangan maupun sahabat. Itu sebabnya ia ingin sekaligus mempromosikan pariwisata Manado.

Tidak hanya itu Manado dipilih karena Ashanty akan menjadi tamu spesial dalam event spektakuler yang digelar untuk Passioners Manado yaitu Appreciation Award yang nantinya akan digelar Puncak acara pada 15 Februari.

Puncak acara event itu bertujuan memberikan apresiasi bagi Passioners Manado yang telah setia mendukung Passion. Untuk itu Ashanty akan secara khusus ingin menampilkan persembahan terbaiknya bagi Passioners Manado.

“Ini merupakan wujud rasa terimakasih Passion Jewelry kepada Passioners yg turut membesarkan nama Passion di bidang industri perhiasaan berlian yang terkemuka dengan kualitas yang tidak diragukan lagi,” ujar COO Passion Jewelry Airyn Tanu.

Adapun dilakukannya event spesial Luxury Lifestyle Getaway on Private Jet yang hadiri oleh CEO dan COO Passion Jewelry Antonio Prawira itu mengusung The Fuchsia Garden of Passion sesuai dengan tema seluruh dekorasi Private Jet dibuat berbeda dengan ditampilkannya koleksi berlian Passion Jewerly dan pernak pernik nuansa Fuchsia yang melambangkan Unconditional Love. Hal itu selaras dengan tagline Fuchsianation Passion Jewelry sebagai pengingat Passion akan terus memberikan cinta dalam memberikan pelayanan Jewelry terbaik kepada Passioners.

Dengan diselenggarkan berbagai event itu Passion Jewelry Berharap dapat semakin diterima oleh pencinta perhiasaan berlian tidak hanya untuk Indonesia namun juga bisa meluas ke mancanegara. Di samping itu mereka turut memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata dan budaya daerah. (RO/A-1)