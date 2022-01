Kawan Lama Kirimkan Bantuan dan Relawan bagi Korban Erupsi Semeru

KAWAN Lama Group melalui Kawan Lama Foundation menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Donasi tersebut dihimpun dari karyawan Kawan Lama Group di 12 wilayah di Pulau Jawa. Kawan Lama Group juga mengirimkan 12 karyawan sebagai relawan untuk membantu penyaluran donasi sekaligus menyemangati warga terdampak, khususnya anak-anak.

Head of Corporate Communication & Sustainability Kawan Lama Group Beatrice menjelaskan inisiatif ini sejalan dengan tagline perusahaan yaitu Bring Value for a Better Life dan salah satu pilar fokus Kawan Lama Foundation, yaitu kemanusiaan. Selain menggalang bantuan dari karyawan dan menyalurkan donasi bagi warga terdampak, 12 karyawan dari Jakarta, Jember, dan Surabaya turun langsung ke posko pengungsian sebagai relawan. "Melalui kegiatan ini para relawan hadir untuk menyemangati dan memotivasi anak-anak dan balita dengan storytelling, permainan-permainan, dan membuat Pohon Harapan," ujar Beatrice dalam keterangan resmi, Minggu (2/1).

Relawan Kawan Lama Group dari Head Office Jakarta, Ajeng Arum Palupi, yang juga aktif menjadi relawan pengajar kelas motivasi murid kejar paket B dan C mengungkapkan dirinya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa hadir dan berkontribusi langsung sebagai relawan dalam upaya pemulihan warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bahkan di sela-sela kesibukan akhir tahun, imbuhnya, Kawan Lama Group memberikan wadah untuk para karyawannya agar dapat menyalurkan kepedulian melalui penggalangan donasi dan turun langsung ke lapangan untuk menghibur saudara-saudara kita di Lumajang.

Relawan dari PKK Gerbangmas Desa Sumberejo, Kecamatan Candipuro Nurul Hidayati menambahkan pihanya sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan di posko SMPN 1 Candipuro yang kami bina. Pihaknya berharap, kegiatan trauma healing dari relawan Kawan Lama Group dapat menumbuhkan kembali semangat anak-anak.

Relawan Kawan Lama Group hadir menyalurkan bantuan bagi warga terdampak di wilayah Kecamatan Candipuro yang mencapai total 3.897 jiwa. Pada kesempatan ini Kawan Lama Foundation berhasil menghimpun donasi sebanyak 14 palet (211 koli/kardus) dari karyawan kantor dan toko di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Kediri. Donasi ini kemudian dikumpulkan melalui pusat distribusi Kawan Lama Group di Sidoarjo, Jawa Timur, dan berhasil mengisi penuh satu armada operasional Kawan Lama Group dengan panjang hingga 12 m yang diberangkatkan ke Kecamatan Candipuro.

Donasi yang terkumpul berupa selimut, pakaian dewasa dan anak-anak termasuk pakaian dalam, pembalut wanita, perlengkapan bayi seperti popok sekali pakai, susu formula dan biskuit bayi, buku bacaan, buku dan alat tulis, serta mainan termasuk donasi mainan edukatif dari Toys Kingdom. Selain itu pada 9 Desember 2021 saat masa darurat bencana, Ace melalui Kawan Lama Foundation mengirimkan 25.000 masker untuk warga dan relawan yang bertugas. (OL-14)