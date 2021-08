Harga Pangan di Kota Palembang Stabil

TIDAK ada harga kebutuhan pangan yang bergejolak di Palembang. Bahkan per 25 Agustus, harga kebutuhan pangan utamanya bahan pokok masih normal. Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Ruzuan Effendi mengatakan, pihaknya setiap hari menurunkan tim untuk mengecek harga komoditas bahan pangan di Palembang.

Ada beberapa pasar di Palembang yang menjadi sasaran pengecekan harga, seperti di Pasar KM 5 Palembang, Pasar Cinde, Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang dan sebagainya. ''Dan beberapa hari belakangan ini, kondisi harga bahan pokok di Palembang dalam kategori aman dan stabil,'' ucapnya, Rabu (25/8/2021).

Ruzuan menyebutkan, untuk harga daging ayam potong saja, pada pekan lalu berkisar Rp30.000 per kilogram, namun sudah tiga hari terakhir harganya turun menjadi Rp28.000 per kilogram. ''Di Palembang, harga daging ayam normalnya memang Rp28.000 per kilogram, sama halnya dengan telur ayam yang dijual Rp23.000 per kilogram. Ini sudah berada di harga normal, artinya harga tetap stabil,'' ujar dia.

Ia menuturkan, untuk beras premium dijual Rp11.500 per kilogram, sementara harga acuan penjualan di konsumen Rp12.800. Lalu untuk bawang merah saat ini Rp30.000 per kilogram sementara harga acuannya Rp32.000. ''Artinya untuk bawang ini memang stabil harganya. Sama dengan bawang putih berkisar Rp25.000 per kilogramnya,'' ucapnya.

Daging sapi pun sama, kata dia, saat ini tercatat Rp125.000-130.000 per kilogram. ''Normalnya di harga Rp120.000 per kilogram. Namun jika mendekati hari besar, harganya bisa mencapai lebih dari Rp150.000 per kilogramnya,'' ucapnya.

Begitupun dengan minyak goreng yang dijual Rp15.000 per liter dalam kemasan, tepung terigu curah Rp7.500 per kilogram, dan gula pasir Rp12.500 per kilogram. Diakui Ruzuan, secara keseluruhan harga komoditas pangan stragetis di tingkat pedagang eceran di Sumsel dan Kota Palembang masih terbilang stabil.

''Namun jika dibandingkan dengan Juli 2021 kemarin atau saat PPKM dilakukan, banyak komoditas pangan yang mengalami penurunan harga saat ini. Seperti cabai merah, cabai rawit, daging ayam potong, bawang merah, telur ayam dan bawang putih,'' pungkasnya. (DW/OL-10)