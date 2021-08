Gubernur Babel Akui Hadapi Berbagai Kendala Saat Penerapan PPKM

GUBERNUR Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengaku menghadapi berbagai kendala saat menerapkan PPKM level tiga dan empat di wilayahnya.

Erzaldi mengatakan berbagai kepala daerah di tingkat I menyampaikan evaluasi serta kendala yang mereka hadapi selama pemberlakuan PPKM level 4 sejak dimulai pada 26 Juli.

"Kami kekurangan jumlah alat tes antigen dan PCR untuk memenuhi standar testing dalam Inmendagri, yaitu 3.500 per hari. Begitu pula beberapa fasilitas pelayanan kesehatan belum melaporkan hasil testing, sehingga tidak tercatat di database New All Record Tes COVID-19 (NARTC19)," kata Erzaldi. Minggu (1/8).

Pekerjaan rumah lainnya yang masih harus ditingkatkan, ungkap Erzaldi kepada Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto, adalah Bed Occupancy

Rate (BOR), yang saat ini, tingkat keterpakaian mencapai 82,53% se-Babel.

Sementara itu, kurangnya stok vaksin, lanjut gubernur, juga menjadi kendala Babel sehingga belum bisa mencapat target nasional.

Menurutnya, dengan adanya penambahan dan konversi tempat tidur, berimbas pada kekurangan peralatan dan perlengakapan alat kesehatan, seperti alat bantu pernafasan High Flow Nasal Cannula (HFNC), tabung oksigen, ventilator, dan lain-lain, serta sumber daya manusia (nakes dan relawan).

"Minimnya pabrikasi oksigen berskala besar di Provinsi Bangka Belitung, karena kita belum memiliki oksigen konsentrat. Mengingat kita merupakan daerah kepulauan dan hanya mengandalkan transportasi laut yang pada situasi tertentu akan terganggu," ujarnya.

Ia melaporkan PPKM 4 maupun 3 sudah dilaksanakan dengan dasar dikeluarkannya surat edaran tentang sistem jam kerja, surat edaran pengendalian transportasi bagi pelaku perjalanan domestik, melaksanakan rakor Forkopimda Babel di seluruh Kabupaten/Kota.

"Kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi, penegakan oleh pentahelix dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, dan menunjuk Liaison Officer untuk penanganan covid-19 di Pulau Belitung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah," ungkap dia.

Berbagai giat penangangan covid-19 juga dilaksanakan di berbagai daerah seperti menetapkan asrama II dan Graha Aparatur Gedung Diklat sebagai Instalasi Rawat Inap Covid-19 di RSUD Sejiran Setason, Bangka Barat dengan ketersediaan 136 tempat tidur.

"Sedangkan di Belitung, membuka tempat karantina bagi pasien tanpa gejala sebanyak 50 tempat tidur yang bersumber dari komunitas sosial dan Yayasan Bina Bakti Belitung," ucap dia.

Ia menambahkan, selama penerapan PPKM tiga dan empat, lonjakan kasus masih terus terjadi hal ini tentunya sangat mengkuatirkan. Pihaknya akan terus berupaya mengatasi lonjakan tersebut. (OL-1)