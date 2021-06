Dukung Pebisnis Lokal Miliki Brand sendiri

HARAPAN untuk memiliki label fashion brand atau private label terus meningkat sejak awal pandemi 2020 hingga saat ini. Apalagi seiring dengan kemajuan sumberdaya lokal dan permintaan pasar lokal akan produk berkualitas dan mengedepankan sustainable fabric. The Bespoke Fashion Consultant atau TBF consultant yang memiliki komitmen untuk membantu para pebisnis mode lokal mewujudkan label fashion impian from zero to hero.

Salah satu komitmen terbesar TBF Consultant adalah menciptakan ekosistem fashion lokal yang saling bersinergi dan terkoneksi mulai dari hulu ke hilir. Untuk itu Melinda Babyannna, Founder TBF Consultant menginisiasi acara Bali Kembali Movement yang mengusung tema The Rise of Local Brand dan The Art of Sustainable lifestyle. TBF consultant bersama dengan Bali in Your Hands menghelat acara ini pada 24–25 Juni di Maya Sanur Resort & Spa, Bali.

“Penerapan gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle, merupakan salah satu langkah pencegahan kerusakan lingkungan, yang bertujuan menuju bebas sampah atau zero waste. Selain itu, gaya hidup berkelanjutan merupakan upaya konservasi sumber daya yang melibatkan proses produksi, konsumsi,

penggunaan kembali dan pemulihan produk hingga kemasan,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada video pidato pembukaan acara Bali Kembali Movement.

Bali Kembali Movement ini adalah wujud dari TBF Consultant dalam mengapresiasi kearifan lokal di Bali, para artisan dan sumber daya lokal untuk menghasilkan kualitas terbaik dari koleksi- koleksi label lokal tanah air yang berkelanjutan atau sustainable bisnis. "Ini saatnya local support local. Sebagai aksi nyata dalam membangkitkan ekonomi kreatif Bali, TBF Consultant melakukan business matching para klien TBF di Jakarta dan Singapura dengan para ukm pengarajin hand screen printing, supplier bahan dan para konveksi di Bali,”ujar Melinda Babyanna - Founder & CEO TBF consultant.

Dalam acara itu mereka mengusung 4 brand lokal yaitu Harmonia,Studio Azra, Dinnaro dan Lalua yang merupakan brand lokal dengan kualitas mumpuni hadir di Bali dalam gelaran trunkshow. Studio Azra yang merupakan inkubator bisnis dari TBF consultant lahir dengan perpaduan seni yang kuat ditambah detail street wear fashion yang membuatnya menjadi wearable art.

“Sebuah karya lokal yang patut diapreasiasi dengan memilih Bali sebagai gerbang menuju kembali bangkitnya pariwisata Indonesia. Brand lokal yang memiliki DNA kuat akan sustain secara bisnis“ ujar Melinda Babyanna.

“Kesadaran dan kepekaan akan menjaga lingkungan hidup di Bali, sangatlah besar, karena sangat terasa semua dampaknya secara langsung. Fesyen berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan pada semua tahapan produksi fesyen termasuk pencarian materi, pembuatan sampel, sampai pengemasan karena

semua tahap tersebut bisa menghasilkan sampah. Kita bisa berkontribusi banyak dalam setiap tahapan tersebut,” ujar Rahmi, yang juga salah satu inisiator gerakan Bali In Your Hands.

Dengan adanya acara ini diharapkan akan banyak memotivasi para fashionpreneur serta UKM Indonesia untuk kembali bangkit dan optimis untuk memajukan industri fashion lokal yang sustainable. (RO/A-1)