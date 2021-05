Jelang Idul Fitri, Harga Jahe Merah-Putih di Siantar, malah Anjlok

SEPEKAN menjelang Idul Fitri 1442 H harga jahe merah dan harga jahe putih di beberapa pasar tradisional Kota Pematangsiantar anjlok. Anjloknya harga dua komoditas ini sudah terjadi dalam dua pekan terakhir.



Di pasar tradisional Pasar Horas dan Pasar Parluasan yang berada di jantung Kota Pematangsiantar, para pedagang menawarkan harga jahe merah dan jahe putih biasanya mencapai Rp30 ribu per kilogram. Namun kini mengalami penurunan drastis mencapai hingga setengahnya saja atau sekitar Rp15 ribu per kilogram.



Delima, salah seorang pedagang di Pasar Horas Kota Pematangsiantar mengatakan, sudah lebih kurang dua pekan harga jahe merah dan harga jahe putih mengalami penurunan. "Padahal dua pekan lalu kami masih bisa menjual nya dengan harga Rp28 ribu-Rp30 ribu per kilogram. Dari cerita para petani jahe langsung, mereka hanya mampu menjual Rp5 ribu-Rp8 ribu per kg ke toke (pengepul) besar dengan partai besar," ucap Delima, Kamis (6/5).



Selain itu, ia mengungkapkan faktor penyebab anjloknya harga jahe merah dan jahe putih di Kota Pematangsiantar karena stok jahe merah dan jahe putih menumpuk di pusat kota Siantar Simalungun sekitarnya. "Stok jahe merah dan jahe putih menumpuk sekarang di gudang dan pajak Horas karena tidak bisa keluar kota Siantar. Biasanya kebanyakan dijual dan dikirim ke Jakarta dan pulau Jawa sekitarnya," ungkapnya.



Hal serupa juga dirasakan Sitorus, seorang pedagang eceran lainnya di pusat pasar tradisional Pasar Horas Pematangsiantar. Sitorus mengatakan bahwa biasanya dia menjual jahe merah dan jahe putih sekitar Rp28 ribu per kilogram.



"Kalau kami jual jahe merah sekitar Rp25 ribu sampai Rp28 ribu per kilogram. Kali ini pembelinya biasa saja padahal sepekan lagi lebaran. Menurunnya harga jahe merah dan jahe putih bisa jadi karena panen raya di sekitar Kota Siantar Simalungun," ucapnya. (AP/OL-10)