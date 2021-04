Ramadan, Stok Bahan Pokok di Yogyakarta Aman

TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY Yogyakarta melakukan pemantauan ke Pasar Prawirotaman dan distributor sembako PT Purba Laksana di Padokan Lor Kabupaten Bantul, Selasa (27/4).

Hasilnya, harga cabai rawit merah turun dari Rp33.000 per kilogram (kg) pada minggu lalu, menjadi Rp30.000 per kg pada minggu ini.

Selain itu, harga bawang kating juga turun dari Rp30.000 per kg pada pekan lalu, menjadi Rp28.000 per kg pada pekan ini. Lalu, bawang merah besar turun dari Rp32.000 per kg menjadi Rp28.000 per kg.

Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana menegaskan pihaknya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di masa Ramadan dan Lebaran.

"Stok komoditi kebutuhan menjelang Idul Fitri, baik di Pasar Prawirotaman maupun di PT Purba Laksana dalam kondisi terjamin," jelas Tri,

Diketahui, PT Purba Laksana merupakan distributor kebutuhan bahan pokok, seperti gula, minyak goreng hingga tepung. Masyarakat diimbau membelanjakan uangnya di masa pandemi covid-19. Sehingga, perekonomian kembali bergerak.(OL-11)