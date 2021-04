Pertamina Pastikan Pasokan Bahan Bakar di Jateng-DIY Aman

MENJELANG Ramadan 2021, Pertamina menjamin pasokan energi dalam produk bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga avtur dalam kondisi aman, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami mendukung kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti

imbauan untuk tidak mudik oleh pemerintah. Namun Pertamina akan tetap

memastikan pasokan BBM, LPG dan avtur dan tentu akan mengaktifkan

Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) dalam waktu dekat," kata

Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Pemasaran

Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho di Semarang, pada

Kamis (7/4).

Menurutnya, Pertamina akan menyiagakan unit dan fasiltas operasi

Pertamina yang ada di Jawa Tengah dan DIY, baik pada kondisi normal

maupun pada masa satgas.

"Di wilayah operasi kami, untuk pasokan BBM LPG, terdapat 7 fuel

terminal (FT) dan integrated terminal (IT), yaitu FT Tegal, FT

Lomanis (di Kabupaten Cilacap), FT Maos (di Kabupaten Cilacap), IT

Cilacap, FT Rewulu (di Kabupaten Bantul), FT Boyolali, dan IT

Semarang; serta 1 Depot LPG di Kabupapten Cilacap. Untuk pasokan

Avtur, terdapat 5 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), yaitu DPPU

Ahmad Yani di Semarang, DPPU Adi Soemarmo di Surakarta, DPPU Adi

Sutjipto di Sleman, DPPU Yogyakarta International Airport (YIA) di

Kulon Progo, dan DPPU Tunggul Wulung di Cilacap," tambahnya.

Sementara untuk lembaga penyalur BBM dan LPG, Brasto menuturkan

terdapat 929 SPBU dan 51.677 Pangkalan LPG PSO serta 9.004 outlet LPG

Non-PSO yang beroperasi pada masa normal.

"Kami akan menyiagakan seluruh SPBU, pangkalan LPG PSO, dan outlet LPG

Non-PSO di Jawa Tengah dan DIY untuk menyediakan stok BBM dan LPG

dalam keadaan cukup," tambahnya.

Selain itu, Pertamina juga telah menyiapkan skenario dengan

menambahkan layanan penyaluran SPBU, khususnya di jalan Tol Trans Jawa

pada waktu mendekati hari raya.

"Terdapat 7 SPBU reguler yang sudah tersedia di Tol Trans Jawa saat

ini. Namun kami juga akan menyiapkan layanan tambahan seperti SPBU

modular di beberapa titik rest area dalam wujud Pertashop, Motoris

SPBU, hingga Mobil Siaga. Hal itu berkaca kepada pelaksanaan Satgas

sebelumnya yaitu pada masa Natal dan Tahun Baru 2020-2021," imbuhnya.

Secara umum, Brasto menggambarkan penyaluran BBM, LPG, dan Avtur saat

ini berjalan normal dan stoknya aman.

"Penyaluran BBM, LPG, hingga Avtur di wilayah kami saat ini berjalan

aman. Rata-rata konsumsi harian BBM jenis gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) berada di angka 11.900 Kiloliter

(KL) per hari; untuk BBM jenis gasoil (Bio Solar, Dexlite, Pertamina

Dex) berada di angka 6.000 KL per hari; untuk LPG berada di angka

4.200 Metric Ton (MT) per hari; Untuk Avtur berada di angka 150 KL per

hari," jelasnya.

Dia menambahkan Pertamina akan terus memonitor perkembangan di

lapangan setiap harinya untuk mengantisipasi adanya peningkatan

kebutuhan, salah satunya adalah dengan implementasi digitalisasi SPBU.

"Digitalisasi SPBU membantu kami untuk menjaga kehandalan pasokan BBM

secara real time, mulai dari monitoring stok yang tersedia di SPBU,

monitoring penerimaan BBM saat bongkar muat dari mobil tangki, hingga

penjadwalan otomatis dari pengiriman BBM ke SPBU. Untuk itu masyarakat

tidak perlu khawatir," tandas Brasto. (N-3)