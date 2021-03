Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok di Banyuwangi Turun

MENDEKATI bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berangsur turun. Kebutuhan pokok tersebut yaitu bumbu dapur seperti cabai merah, bawang putih, dan bawang merah.

"Sekarang lagi turun. Padahal biasanya, harga jika mendekati bulan Ramadan naik, tapi sekarang lagi turun," ujar Nurul Hikmah, penjual kebutuhan pokok di Pasar Blambangan Banyuwangi, saat ditanya Mediaindonesia.com, Rabu (31/3).

"Kalau kemarin cabai itu harganya Rp118 ribu per kilogram, sekarang harganya Rp60 ribu per kilogram, turun separuh harga," ungkapnya. Selain harga cabai, harga sayuran dan telur ayam juga mengalami penurunan harga.

Telur saat ini ia jual dengan harga Rp21 ribu per kilogram. Harga sayur seperti sawi, bayam, dan kangkung per 10 biji dijual dengan harga Rp15 ribu per kilogram. Sebelumnya harga sayur per 10 biji dijual dengan harga Rp25 ribu.

Nurul mengaku tidak tahu alasan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan bisa turun. Saat ini aktivitas pembeli di Pasar Blambangan Banyuwangi, menurutnya, masih tergolong stabil. "Aktivitas pembeli lancar, tapi harga turun," Ujarnya.

Salah satu pedagang lain, Imron, 35, menambahkan harga kebutuhan pokok memang mengalami penurunan. Tapi harga daging tidak mengalami kenaikan. "Memang lagi turun harga kebutuhan pokok, tapi kalau harga daging sapi saat ini stabil Rp120 ribu per kilogram," Pungkasnya. (OL-14)