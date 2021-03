Cegah Covid-19, Komit Patuhi Protokol Kesehatan

PENDEMI covid-19 yang belum juga beranjak pergi dari Tanah Air, memaksa pemerintah untuk tetap melakukan sejumlah pembatasan. Semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tetap dilarang.

Demikian pula perkantoran dan restoran. Jika di perkantoran, jumlah karyawan yang masuk diminta dibatasi, di restoran tempat duduk para pengunjung diberi jarak dan jam operasionalnya juga masih dibatasi. Kondisi itu dipahami betul oleh Hangry.

Itu sebabnya mereka komit untuk tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan pada restoran dine-in pertamanya. Sebab meski diluncurkan pada masa adaptasi kebiasaan baru, faktanya pandemi masih menghantui masyarakat Indonesia dan jumlah penderitanya masih tinggi.

"Kami akan tetap mematuhu protol kesehatan covid-19, seperti mendata tiap pelanggan yang datang, menyediakan pembersih tangan di setiap area, memantau suhu tubuh setiap pelanggan, membatasi pelanggan yang makan di tempat dan memberlakukan social-distancing antar meja," tegas CEO Hangry, Abraham Viktor.

Setelah sukses melakukan penjualan makanan dan minuman melalui layanan pesan-antar, Hangry ingin berekspansi. Sebanyak lima brand tercatat di bawah naungan Hangry yakni Moon Chicken by Hangry, San Gyu by Hangry, Dari Pada by Hangry, Nasi Ayam Bude Sari by Hangry dan Ayam Koplo by Hangry.

“Melalui analisa bisnis yang dilakukan oleh tim internal kami, telah terjadi lebih dari 2000% peningkatan aktivitas bisnis Hangry melalui layanan berbasis pesan-antar sejak awal 2020. Hal ini ditunjukkan dengan penjualan produk di bawah naungan Hangry yang terus meningkat hingga mencapai 22 kali lipat dari Januari 2020 ke Desember 2020. Selain itu, pada Desember 2020 silam, kami berhasil menjual 17.000 porsi makanan dalam sehari. Oleh karena itu, kami melihat bahwa minat masyarakat terhadap produk Hangry cukup tinggi dan menjadi salah satu alasan kami untuk berinovasi melakukan ekspansi dengan membuat restoran dine-in,” ungkap Abraham.

Pecinta kuliner di Indonesia tidak hanya akan dapat merasakan varian makanan dan minuman dengan kualitas rasa, pelanggan juga akan disuguhkan kegiatan reguler seperti mukbang competition sebagai bagian kegiatan rutin untuk mendekatkan diri kepada para pelanggan.

“2021 telah menjadi tahun yang dinantikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga di tahun yang baru ini kami memperluas cakupan bisnisnya dengan menghadirkan restoran dine-in, Hangry the Alley,” tambah Business Lead, Hangry, Kenny Timothy Ivander.

“Melalui peluncuran ini, kami berkomitmen untuk terus dan lebih melayani masyarakat Indonesia melalui rangkaian inovasi makanan dan minuman yang akan kami tawarkan ke depannya dan pastinya perluasan pelayanan restoran dine-in maupun virtual yang akan tersebar di seluruh penjuru Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan suguhan dari menu-menu dari brand Hangry,” kata Abraham. (RO/A-1)