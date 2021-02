Sukses Hadapi Tantangan, The Kayon Jungle Resort Raih Penghargaan

PRESTASI membanggakan diraih Kepitu Restaurant at The Kayon Jungle Resort. Mereka mendapat penghargaan dari The World Luxury Restaurant untuk kategori Luxury Boutique Resort Restaurant.

Penghargaan itu tentu membanggakan. Pasalnya, penghargaan bergengsi tersebut diberikan untuk perusahaan yang memiliki keunggulan layanan kelas dunia, serta diberikan berdasarkan negara, regional, benua, dan global yang mewakili lebih dari 61 negara dan 365 restoran. meraih penghargaan itu dari Asia Tenggara.

Menurut Michael Hunter-Smith, World Luxury Awards Marketing Director, penghargaan itu menunjukkan dedikasi dan komitmen Kepitu Restaurant at The Kayon Jungle Resort pada industri ini di tahun yang penuh tantangan.

“Kemewahan tidak bisa dicapai dengan mudah. Dibutuhkan staf yang efisien dan berdedikasi, bersedia bekerja ekstra dan tidak berhenti untuk memastikan bahwa setiap tamu merasa diperhatikan dan tidak ada tantangan yang tidak terselesaikan. Inilah definisi kemewahan, yang membuat para pemenang bersinar,”ungkap Michael Hunter-Smith dalam siaran persnya.

Beragam penghargaan pun telah diraih The Kayon Jungle Resort, antara lain Certificate of Excelence Tripadvisor 2018 dan 2019, World Luxury Hotel Awards pada 2017 dan 2019, Recommended on Holiday Check 2019, Hotel of the Year Awards 2019, serta Trip Advisor 2020 Travelers’ Choice Award.

Selain dapat menikmati pemandangan lembah sungai yang dipenuhi pohon-pohon hijau di Kepitu Restaurant, The Kayon Jungle Resort juga menawarkan sensasi jungle bamboo massage untuk mengembalikan kesegaran tubuh di Serayu Spa.

Setelah itu, kenikmatan relaksasi pun bisa dilanjutkan dengan facial dan body scrub yang menggunakan buah segar seperti mangga, stroberi, atau papaya. Dan untuk memaksimalkan momen bersantai, pengunjung akan dimanjakan dengan mandi susu bersama taburan kelopak bunga mawar sambil menikmati teh spesial dengan racikan khas. (RO/A-1)