Wadaw! Harga Cabai Rawit di Klaten Meroket

HARGA cabai rawit di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, bergerak naik pekan ini. Sementara, harga kebutuhan pokok sehari-hari lainnya cenderung stabil.

Dari pantauan mediaindonesia.com di Pasar Darurat Klaten, Kamis (25/2), pasokan bahan pokok pangan dari daerah lancar. Stok pun aman untuk kebutuhan masyarakat.

Saat ini, harga cabai rawit di pasar Rp95.000 per kilogram (kg), naik Rp20.000 dari pekan lalu. Kenaikan harga disebabkan pasokan tersendat akibat musim hujan.

''Harga cabai yang naik hanya rawit. Sedangkan cabai merah besar stabil Rp25.000, rawit hijau Rp49.000, dan cabai keriting Rp45.000 per kg,'' kata Ngatmi, pedagang.

Kemudian, harga sayuran lainnya seperti wortel Rp8.000, tomat Rp6.000, ketimun Rp1.500, kentang Rp11.000, bawang putih Rp27.000, dan bawang merah Rp30.000 per kg.

Sementara di kios Bu Ramiyah, harga gula pasir Rp12.500 dan telur ayam Rp22.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium Rp10.000 dan premium Rp12.000 per kg.

Harga daging ayam di pasar juga stabil Rp28.000 per kg, daging sapi asal Boyolali Rp100.000, dan daging sapi hasil rumah potong hewan (RPH) Klaten Rp120.000 per kg. ''Harga daging ayam, pekan ini, bahkan turun dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kg. Penurunan harga karena pasar sepi di musim hujan ini," ujar Menik, pedagang.

Senada dikemukakan Sukarjo, pedagang daging sapi. Menurut pemilik kios daging Rojokoyo itu, harga daging asal RPH Klaten dua bulan ini bertahan Rp120.000 per kg. ''Harga daging sapi stabil dalam dua bulan ini. Dari pengalaman sebelumnya harga naik menjadi Rp130.000 per kg pada menjelang Hari Raya Idul Fitri," paparnya. (JS/OL-10)