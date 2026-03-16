Antara Berangkatkan 140 Pemudik Lewat Program Mudik Bersama Gunakan Kereta Api

LEMBAGA Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara kembali menggelar program mudik bersama bagi para pegawai dan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Program tersebut menjadi bagian dari sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mendukung arus mudik yang lebih tertib, aman, dan efisien melalui penggunaan transportasi umum.

Direktur Utama LKBN Antara Benny Siga Butarbutar mengatakan program mudik bersama tersebut merupakan wujud dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menata arus mudik nasional agar lebih terorganisasi.

“Ya, sebenarnya ini merupakan dua hal yang sama-sama terkait. Pertama, ini bagian dari juga program pemerintah agar arus mudik, pulang mudik itu bisa berlangsung dengan lebih tertib dan lebih efisien juga karena menggunakan angkutan umum, dan juga lebih tertata,” ujar Benny.

Selain mendukung kebijakan pemerintah, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian BUMN terhadap masyarakat. Melalui program mudik gratis, Antara ingin menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dapat diwujudkan dalam aksi nyata.

“Nah, yang kedua, ini juga menjadi kepedulian bagi kita sebagai insan BUMN juga untuk membuktikan bagaimana kepedulian itu disalurkan dalam sebuah realitas dengan mengajak mudik bersama,” katanya.

Benny menjelaskan program mudik bersama yang digelar Antara tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Jumlah peserta pun terus meningkat setiap tahun seiring tingginya antusiasme masyarakat.

“Nah, mudik bersama ini dari Antara sendiri ini sudah yang ketiga kali, dan ini akan terus dilakukan malah mungkin jumlahnya akan diperbesar. Kalau sampai hari ini kita meningkat mulai dari 60, ke 120, sampai hari ini total 140 orang kita berangkatkan dalam arus mudik itu,” jelasnya.

Menurut dia, penggunaan transportasi umum secara massal memiliki banyak keuntungan, mulai dari meningkatkan ketertiban perjalanan hingga menekan risiko kecelakaan dan kemacetan selama periode mudik.

“Di sini lagi-lagi kita membangun sebuah budaya bahwa dengan pulang bersama dengan angkutan umum massal, maka jauh lebih tertib, jauh lebih aman, dan juga bisa melakukan efisiensi dalam banyak hal,” tuturnya.

Benny berharap kebiasaan menggunakan transportasi umum dalam perjalanan mudik dapat terus berkembang dan menjadi tradisi baru di masyarakat. Dengan demikian, moda transportasi massal seperti kereta api bisa menjadi pilihan utama dibandingkan kendaraan pribadi.

“Sehingga ini benar-benar harus kita jadikan sebuah tradisi, selain kebersamaan juga kepedulian bagi sesama insan warga Indonesia,” katanya.

Ia juga berharap para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan nyaman serta kembali ke Jakarta dengan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas dan meningkatkan produktivitas kerja setelah libur Lebaran.

“Kalau pulang ke Jakarta harusnya mereka jauh lebih semangat, jauh lebih bergairah untuk melanjutkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerjanya lebih baik,” pungkasnya. (H-2)