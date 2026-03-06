Polisi Buru Pengemudi Mobil yang Viral Lakukan Zig-zag di Tol Becakayu Jakarta Timur

Aksi konvoi mobil zig-zag di Tol Becakayu(@lintasjakartaupdate)

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menindaklanjuti video viral sejumlah mobil melakukan manuver zig-zag berbahaya di ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau tol Becakayu, Jakarta Timur. Polisi kini telah mengantongi identitas para pemilik kendaraan tersebut.

Aksi berbahaya itu sebelumnya terekam kamera warga dan diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia. Dalam video tersebut, terlihat sedikitnya lima unit mobil melaju secara beriringan dengan gaya meliuk-liuk atau zig-zag di tengah kondisi jalan yang relatif sepi di kawasan Kalimalang.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran melalui rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.

“Sudah kami identifikasi untuk kendaraannya melalui CCTV dan sudah kami dapat datanya sesuai nopol (nomor polisi) yang terdaftar,” ujar Reiki saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).

Reiki menjelaskan sebagai langkah awal, petugas akan mendatangi alamat pemilik kendaraan yang teridentifikasi untuk memberikan teguran. Kepolisian memilih pendekatan persuasif namun tegas guna memberikan efek jera.

“Kami akan melakukan teguran secara lisan dan memberikan pengarahan yang bersifat edukatif kepada pengendara tersebut,” jelasnya.

Reiki menyesalkan aksi konvoi tersebut karena dinilai sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. Meski kondisi jalan saat itu sepi, manuver zig-zag di jalan tol tetap dikategorikan sebagai pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan publik.

“Harapan kami kejadian ini tidak terulang kembali, karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya serta membahayakan pengendara lain,” tegas Reiki. (H-4)

