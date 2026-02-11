Hari Pers Nasional Diperingati lewat Aksi Peduli Lingkungan, Bagikan Ratusan Bibit Pohon Produktif

Aksi peduli lingkungan dengan membagikan bibit pohon kepada masyarakat untuk memperingati Hari Pers Nasional.(Dok JIP)

MEMPERINGATI Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026, Jurnalis Indonesia Peduli (JIP) berkolaborasi dengan Karang Taruna RT 04/RW 04 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, menggelar aksi peduli lingkungan dengan membagikan ratusan bibit pohon produktif kepada pengendara sepeda motor, Senin (9/2). Kegiatan bertajuk Satu Pohon, Berjuta Kehidupan ini berlangsung di kawasan Jalan Raya Bogor, Cilangkap, Depok.

Adapun bibit yang dibagikan merupakan tanaman produktif bernilai ekonomi dan ramah lingkungan, di antaranya durian musang king, kelengkeng, dan mangga. Diharapkan, pohon-pohon tersebut tidak hanya membantu penghijauan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pembagian difokuskan kepada pengendara sepeda motor, mengingat sektor transportasi khususnya kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia.

Ketua Umum Jurnalis Indonesia Peduli, Abdul Rosyid, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi insan pers dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengedukasi masyarakat. “Momentum Hari Pers Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan profesi, tetapi juga sebagai panggilan moral bagi jurnalis untuk hadir dan berbuat bagi lingkungan serta masa depan generasi mendatang,” ujar Abdul dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (11/2).

Ia menambahkan, penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas udara, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Jika penghijauan terus dilakukan, maka masa depan lingkungan akan jauh lebih baik,” katanya.

Ibnu solihin, salah satu pengendara sepeda motor penerima bibit pohon, mengaku senang dengan kegiatan tersebut. Ia menyebut bibit pohon yang diterimanya akan langsung ditanam di sekitar rumah.

“Saya sering menanam di rumah. Kegiatan seperti ini sangat bagus dan bermanfaat,” ucap dia.

Hal senada disampaikan juga Ecep Mahendra Jaya, pengendara lainnya. Ia berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat semakin peduli terhadap isu lingkungan, khususnya terkait air dan kelestarian alam. “Kalau lingkungan dijaga dan penghijauan terus dilakukan, masa depan kita pasti lebih baik,” tuturnya.

Kegiatan pembagian bibit pohon ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Aqua, KAI Daop 1 Jakarta, Indofood, Kementerian Pertanian RI, Sido Muncul, Depok Update, serta Indo Tambang Raya.

Kolaborasi lintas elemen ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana, namun berdampak besar bagi kehidupan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya penghijauan sebagai langkah nyata dalam mengurangi dampak emisi karbon. (E-4)