Aparat Keamanan Pastikan Bandara Soetta tetap Aman dan Kondusif

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kombes Ronald Sipayung, menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Internasional Soetta, Tangerang, Banten, tetap dalam kondisi aman dan kondusif.
“Kami memastikan masyarakat tidak perlu khawatir saat beraktivitas di Bandara Internasional Soetta,” ujar Ronald di Tangerang, Senin.
Ia menekankan, meski beberapa waktu terakhir terjadi kerusuhan di Jakarta dan sejumlah daerah lain, kondisi tersebut tidak berimbas pada keamanan di kawasan bandara. Menurutnya, negara melalui TNI-Polri hadir sepenuhnya untuk melindungi masyarakat.
“Mari bersama-sama menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, tertib, dan damai,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Polresta Bandara Soetta telah menggelar patroli gabungan dengan menyisir area terminal penerbangan hingga kawasan perimeter utara-selatan dan TOD M1.
“Dalam patroli yang melibatkan 20 personel TNI-Polri ini, tidak ditemukan potensi gangguan keamanan,” jelas Ronald. (Ant/E-3)
