CFD DKI Jakarta Tetap Berjalan, Dishub : Aman dan Terkendali

Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (29/6/2025). Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada 29 Juni 2025(ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/tom.)

KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/8), berjalan aman dan terkendali.

“CFD ada, saya memantau langsung di Bundaran HI. Situasinya aman, warga enjoy berolahraga sambil bersilaturahmi,” kata Syafrin di Jakarta.

Ia mengatakan, untuk menjaga kelancaran khusus pada hari ini, Dishub menurunkan 250 personel, meningkat dari biasanya yang hanya sekitar 150 personel.

Selain itu, pihaknya juga mendapat dukungan 117 personel TNI serta 387 personel Satpol PP yang disebar di sepanjang jalur HBKB.

“HBKB seperti biasa dimulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB. Kami menambah jumlah personel agar keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga tetap terjaga,” ujarnya.

Syafrin menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan pelaksanaan CFD tetap menjadi ruang publik yang aman dan sehat bagi masyarakat. (H-4)

