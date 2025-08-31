Daftar Rute Trans-Jakarta yang Sudah Berjalan Normal

Headline
PT TransJakarta (TJ) kembali membuka sebagian besar layanannya secara bertahap mulai Minggu (31/8) pukul 09.00 WIB.
"Sudah beroperasi melayani pelanggan. BRT (Bus Rapid Transit) 13 dari 14 rute (sudah beroperasi), BRT Lintas Koridor 4 dari 16 rute, Non-BRT 55 dari 94 rute, Mikrotrans 95 dari 98 rute," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani dikutip Antara, Minggu (31/8).
Beriku daftar rute Trans-Jakarta yang sudah beroperasi.
Sebanyak 55 rute sudah kembali normal, di antaranya:
Beberapa rute masih dipersingkat, seperti T31 hanya sampai Pantai Maju dan 8N dipangkas di Slipi Petamburan.
Dari 98 rute, sebanyak 95 sudah beroperasi kembali, antara lain:
Ayu mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi layanan melalui aplikasi dan akun media sosial resmi Trans-Jakarta. (P-4)
