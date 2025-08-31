Daftar Rute Trans-Jakarta yang Sudah Berjalan Normal

Ilustrasi: Bus Trans-Jakarta berhenti mengangkut penumpang di Halte Bundaran HI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).(MI/Usman Iskandar)

PT TransJakarta (TJ) kembali membuka sebagian besar layanannya secara bertahap mulai Minggu (31/8) pukul 09.00 WIB.

"Sudah beroperasi melayani pelanggan. BRT (Bus Rapid Transit) 13 dari 14 rute (sudah beroperasi), BRT Lintas Koridor 4 dari 16 rute, Non-BRT 55 dari 94 rute, Mikrotrans 95 dari 98 rute," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani dikutip Antara, Minggu (31/8).

Beriku daftar rute Trans-Jakarta yang sudah beroperasi.

Rute BRT yang Beroperasi

Koridor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 Normal

Koridor 9 Pengalihan via Semanggi (Koridor 1)

Koridor 12 Perpendekan rute hingga Sunter

Lintas Koridor

13B, 13E, 3H Normal

Non-BRT

Sebanyak 55 rute sudah kembali normal, di antaranya:

1E, 1Q, 8E, 8D, 1M, 7A, 7B, 9H, 3A, 3B, D11, P11, 5M, 5N, T11, 11B, 10B, 11P, dan lainnya.

Beberapa rute masih dipersingkat, seperti T31 hanya sampai Pantai Maju dan 8N dipangkas di Slipi Petamburan.

Mikrotrans

Dari 98 rute, sebanyak 95 sudah beroperasi kembali, antara lain:

Jak 01, Jak 02, Jak 05, Jak 29, Jak 88, Jak 89, Jak 90, Jak 110A, Jak 117, hingga Jak 120.

Ayu mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi layanan melalui aplikasi dan akun media sosial resmi Trans-Jakarta. (P-4)