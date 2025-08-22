KA Unsoed Harap Proses Hukum Pelaku Pembunuhan Kacab Bank Berjalan Transparan

Ilustrasi(Dok MI)

KETUA Bidang Advokasi Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (KA Unsoed) Hermawanto meminta agar proses hukum pada para pelaku pembunuhan kepala cabang (Kacab) bank di Jakarta, MIP, 37, berjalan secara transparan, profesional dan akuntabel.

"Proses hukum harus mampu menjamin tegaknya keadilan bagi keluarga korban," kata Hermawanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8).

Hermawanto menjelaskan kepergian almarhum yang merupakan Alumni Agribisnis Fakultas Pertanian (Faperta) 2006 Unsoed dengan cara yang tragis, meninggalkan luka mendalam, khususnya bagi keluarga, sahabat serta seluruh warga kampus alumni Unsoed. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah bertindak cepat dan sigap menangkap para terduga penculik dan pembunuh almarhum.

"Tindakan tegas dan responsif tersebut mencerminkan komitmen aparat kepolisian dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat," ungkapnya.

Hermawanto menambahkan, kejelasan dan keterbukaan proses hukum sangat penting, bukan hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak keluarga, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Sebagai bagian dari keluarga besar Unsoed, kami berdiri bersama keluarga almarhum dalam doa dan solidaritas, seraya menyerukan agar tragedi serupa tidak kembali terulang," tuturnya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria terduga penculik seorang kepala cabang (Kacab) bank di Jakarta berinisial MIP.

"Inisial AT, RS, RAH ditangkap di Jalan Johar Baru III No. 42, Jakarta Pusat, sementara inisial RW ditangkap saat tiba di bandara NTT untuk melarikan diri," kata Kasubdit Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/8).(Ant/M-2)