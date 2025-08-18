GNET Experience Center Coba Berikan Pengalaman Interaktif untuk Pengunjung

GNET Experience.(Dok. MI)

PT Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS Group), distributor bahan bangunan berkualitas, telah meresmikan GNET Experience Center perdananya di WTC Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Jumat (8/8) lalu.

Pembukaan tersebut dihadiri oleh jajaran direksi GIAS Group, termasuk Managing Director GIAS Group Ernest, Director of Sales & Marketing Marjohan, Director of Strategic & Development Daryono, Director of Operations Jimmy Priyadi, dan Director of Finance, Accounting, & Tax Ferry Liusman.

GNET Experience Center, yang berlokasi di Lantai UG, Blok 28-35 WTC Mangga Dua, mengusung tagline #FeelYourDreamHome. Tagline ini mencerminkan harapan GIAS Group agar pengunjung dapat merasakan pengalaman seolah-olah sedang melihat dan merancang rumah impian mereka.

Marjohan, Director of Sales & Marketing GIAS Group, mengungkapkan bahwa pembukaan GNET Experience Center merupakan komitmen perusahaan untuk menyediakan bahan bangunan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui pusat pengalaman ini, pengunjung dapat langsung melihat dan merasakan produk-produk unggulan dari GNET, termasuk atap shingles, lavatory, pintu WPC, granit, dan banyak lagi. Harapannya, mereka dapat membayangkan bagaimana produk-produk kami dapat diterapkan di hunian mereka,” ujar Marjohan.

GNET Experience Center menampilkan berbagai produk dari lini GNET, dengan fokus pada kualitas material, desain, dan fungsi produk. Ke depannya, pusat pengalaman ini juga akan memperkenalkan produk-produk terbaru untuk memberikan lebih banyak variasi desain yang menginspirasi pengunjung.

Pusat pengalaman ini buka setiap Senin hingga Jumat, pukul 10.00 hingga 17.00 WIB, dan menyediakan informasi lengkap mengenai spesifikasi produk, rekomendasi pemasangan, serta pilihan warna dan desain. (Z-10)