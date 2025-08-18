Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

GNET Experience Center Coba Berikan Pengalaman Interaktif untuk Pengunjung

 Gana Buana
18/8/2025 16:29
GNET Experience Center Coba Berikan Pengalaman Interaktif untuk Pengunjung
GNET Experience.(Dok. MI)

PT Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS Group), distributor bahan bangunan berkualitas, telah meresmikan GNET Experience Center perdananya di WTC Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Jumat (8/8) lalu. 

Pembukaan tersebut dihadiri oleh jajaran direksi GIAS Group, termasuk Managing Director GIAS Group Ernest, Director of Sales & Marketing Marjohan, Director of Strategic & Development Daryono, Director of Operations Jimmy Priyadi, dan Director of Finance, Accounting, & Tax Ferry Liusman.

GNET Experience Center, yang berlokasi di Lantai UG, Blok 28-35 WTC Mangga Dua, mengusung tagline #FeelYourDreamHome. Tagline ini mencerminkan harapan GIAS Group agar pengunjung dapat merasakan pengalaman seolah-olah sedang melihat dan merancang rumah impian mereka.

Baca juga : 6 Tips Memilih Bahan Bangunan untuk Daerah dengan Kelembaban Tinggi

Marjohan, Director of Sales & Marketing GIAS Group, mengungkapkan bahwa pembukaan GNET Experience Center merupakan komitmen perusahaan untuk menyediakan bahan bangunan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui pusat pengalaman ini, pengunjung dapat langsung melihat dan merasakan produk-produk unggulan dari GNET, termasuk atap shingles, lavatory, pintu WPC, granit, dan banyak lagi. Harapannya, mereka dapat membayangkan bagaimana produk-produk kami dapat diterapkan di hunian mereka,” ujar Marjohan.

GNET Experience Center menampilkan berbagai produk dari lini GNET, dengan fokus pada kualitas material, desain, dan fungsi produk. Ke depannya, pusat pengalaman ini juga akan memperkenalkan produk-produk terbaru untuk memberikan lebih banyak variasi desain yang menginspirasi pengunjung.

Pusat pengalaman ini buka setiap Senin hingga Jumat, pukul 10.00 hingga 17.00 WIB, dan menyediakan informasi lengkap mengenai spesifikasi produk, rekomendasi pemasangan, serta pilihan warna dan desain. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved