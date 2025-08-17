Arcteryx Indonesia Resmikan Gerai Perdana di Plaza Senayan

Gerai Arcteryx di Plaza Senayan, Jakarta(Dok Arcteryx)

MEREK outdoor apparel premium asal Kanada, Arcteryx, resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Plaza Senayan, Jakarta. Peresmian yang berlangsung pada 9-10 Agustus 2025 ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi permintaan pasar akan pakaian outdoor fungsional yang memiliki standar kualitas tinggi sekaligus estetika desain yang mewah.

Gerai baru ini menghadirkan sejumlah koleksi unggulan, antara lain Hardshells yang tahan air dan angin namun tetap breathable, Softshells yang fleksibel dan tahan cuaca, serta Windshells yang ultra-ringan dan dapat dilipat untuk perlindungan dari angin, cuaca ringan, dan sinar UV.

Senior Retail Manager Arcteryx Indonesia Ade Irwan Surya menuturkan, keputusan membuka gerai di Plaza Senayan dilatarbelakangi oleh pertumbuhan minat masyarakat terhadap aktivitas outdoor.

Menurutnya, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya memiliki banyak konsumen dengan pola pikir internasional. Plaza Senayan dinilai tepat karena dikenal sebagai pusat perbelanjaan mewah yang menarik konsumen dengan perhatian tinggi terhadap kualitas, desain, dan nilai merek.

“Segmen konsumen menengah ke atas di Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan terhadap aktivitas outdoor dan pakaian fungsional, khususnya untuk hiking, trekking, lari, dan gaya urban outdoor,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menyampaikan keputusan Arcteryx untuk membuka gerai di sini mencerminkan keyakinan terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang pasar outdoor premium di Indonesia, serta kesesuaian merek dengan lingkungan ritel kelas atas.

Arcteryx Indonesia, ungkapnya, membidik konsumen dengan daya beli tinggi, meliputi penggiat kegiatan luar ruang seperti panjat tebing, trekking, dan lari lintas alam; profesional urban dan pebisnis; serta generasi muda yang menggemari fesyen outdoor premium atau tren Gorpcore.

“Dengan menempatkan toko di antara merek-merek mewah di Plaza Senayan, kami memperkuat citra kelas atas sekaligus menarik konsumen yang memadukan performa outdoor dengan gaya hidup mewah,” jelas Ade.

Dengan kehadiran di Plaza Senayan, Arcteryx optimistis mampu memperluas pasar sekaligus memperkuat posisinya sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang mengutamakan performa, kualitas, dan kemewahan dalam apparel outdoor. (E-4)