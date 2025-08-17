Tutup Pekan QRIS Nasional, BI DKI Jakarta Dorong Inovasi Digital Berkelanjutan

Penutupan Pekan QRIS Nasional.(Dok BI DKI Jakarta )

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menyelenggarakan salah satu kegiatan strategis yaitu Pekan QRIS Nasional (PQN) dengan semangat dan inovasi mendorong ekosistem digital yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 ini, PQN telah diselenggarakan pada 12-16 Agustus 2025 selaras dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.



PQN disambut dengan semangat sinergis dan kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, Penyedia Jasa Pembayaran Bank dan Nonbank, pelaku usaha di berbagai sektor, media, dan masyarakat luas, dalam naungan program FORWRD Jakarta (Fostering Innovation, Empowering World Class Digital Jakarta) yang mewadahi akselerasi digitalisasi sistem pembayaran Jakarta.



Pelaksanaan PQN diyakini akan memberikan multiplier effect dalam peningkatan literasi maupun transaksi digital masyarakat Jakarta.

Sejalan dengan strategi tematik penyelenggaraan yang diusung yaitu DIGINOVA (Digital, Koneksi, dan Inovasi), keberhasilan Pekan QRIS Nasional 2025 di Jakarta merupakan pencapaian bersama dari hasil optimalisasi digital, koneksi, dan inovasi yang terjalin secara erat dan terarah dengan seluruh mitra strategis.



Dalam seminggu penyelenggaraannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DK Jakarta telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Integrasi Transit Jakarta, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, , PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Seabank Indonesia, PT. Netzme Kreasi Indonesia, PT. Yukk Kreasi Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Thamrin City Mall, ID Kitchen, dan Skola.



Seluruh rangkaian kegiatan PQN 2025 diarahkan untuk meningkatkan akseptasi penggunaan QRIS di seluruh ekosistem sektor ekonomi prioritas dan potensial, terutama dalam rangka mendorong digital urban tourism Jakarta.



Dalam closing remark-nya, Sabtu (16/8) Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung rangkaian Pekan QRIS Nasional 2025.



Penyelenggaraan kegiatan tersebut telah menunjukkan pencapaian yang positif dalam mendukung percepatan dan perluasan transaksi sistem pembayaran digital terutama akseptasi QRIS, literasi pelindungan konsumen, dan minat berwisata budaya di Jakarta.



"Lebih lanjut, PQN 2025 di Jakarta juga telah mampu mempromosikan digitalisasi pariwisata, kebudayaan, dan kesenian Jakarta. Sektor-sektor tersebut memiliki peranan strategis dalam visi penguatan daya saing Jakarta sebagai kota global yang berbudaya," ungkap Yosamartha dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/8).



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan seluruh mitra strategis, termasuk Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah optimistis bahwa semangat dan semarak PQN akan terus berlanjut melalui berbagai inisiatif strategis yang inovatif dan kreatif dalam rangka mendorong ekosistem digital yang inklusif, termasuk dalam memperluas akseptasi digital pada transaksi penerimaan pajak dan retribusi pemerintah daerah.



Pada akhirnya, orkestrasi beragam upaya strategis tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkualitas dan berkelanjutan serta mengakselerasi pencapaian visi Jakarta sebagai Kota Global yang berbudaya. (E-4)