Uji Coba, 4.932 Siswa Terdaftar di 40 Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta

ilustrasi(Dok.MI)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025-2026 mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Taga Radja Gah mengatakan kuota siswa yang ditentukan adalah 4.932 orang dengan 142 rombongam belajar (rombel) di 40 sekolah mulai tahun ajaran 2025/2026.

"Semua siswa yang baru daftar sekarang atau yang ada di situ itu (akan) dibiayai," kata dia dikutip Selasa (15/7).

Baca juga : Ini Daftar 40 Sekolah Swasta Gratis di DKI Jakarta

Taga mengatakan, pihak sekolah tidak boleh menerima siswa di luar kuota yang telah ditentukan. Selain itu, pihak sekolah yang menjadi tempat uji coba tidak boleh menarik bayaran dari siswa.

"Misalnya sebagian (siswa) bayar, sebagian gratis, ini enggak boleh. Semua harus gratis," kata dia.

Diketahui, total siswa yang bersekolah di 40 sekolah swasta yang diuji coba gratis itu berjumlah 14.905 orang dengan 436 rombel. Sementara kuota untuk uji coba program sekolah swasta gratis di Jakarta hanya untuk 4.932 siswa dengan 142 rombel yang baru masuk kelas awal tahun ini.

Baca juga : Menjaga Sukma Pendidikan

Menurut Taga, seluruh siswa di 40 sekolah akan digratiskan secara bertahap. Namun, dalam uji coba ini siswa yang digratiskan hanya 4.932 siswa dengan 142 rombel yang baru masuk.

"Iya masuk program, semua dibiayai, tapi untuk tahun ini ada 4.932 kursi sekolah swasta gratis yang disiapkan. Jadi kami hanya menerima kuota 4.932 kursi itu," kata dia.

Berikut daftar sekolah yang diuji coba dalam program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta:

1. SD Bhakti Luhur, Petogogan, Jakarta Selatan

2. SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara

3. SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat

4. SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat

5. SMP Triwibawa,Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat

6. SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat

7. SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan

8. SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur

9. SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara

10. SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara

11. SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat

12. SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan , Jakarta Barat

13. SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat

14. SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat

15. SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

16. SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur

17. SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur

18. SMAS Gita Kirti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara

19. SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara

20. SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat

21. SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat

22. SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat

23. SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat

24. SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan

25. SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan

26. SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan

27. SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur

28. SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur

29. SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara

30. SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara

31. SLB B-C Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat

32. SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur

33. SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat

34. SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara

35. SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur

36. SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat

37. SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat

38. SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan

39. SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan

40. SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur

(H-4)